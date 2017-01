Berlin (ots) -



Aktueller Hinweis:



Der Eröffnungsrundgang der Internationalen Grünen Woche 2017 beginnt am Freitag, 20. Januar, um 8 Uhr beim Partnerland Ungarn in der Halle 10.2. Es reicht die Grüne Woche Akkreditierung.



Zahl des Tages:



Mit 172 Mrd. Euro Umsatz in 2016 ist die Lebensmittelindustrie der drittstärkste Industriezweig in Deutschland.



Zitat des Tages:



"Mein Ministerium hat ein Tierwohllabel für mehr Tierwohl entwickelt. Damit verbunden ist der Einstieg in den Ausstieg aus dem Kückentöten. Wenn nicht auf der Internationalen Grünen Woche, wo denn sonst, kann ich dieses Qualitätssiegel der breiten Öffentlichkeit aus Verbrauchern und Produzenten vorstellen!"



Zitat des Ministers für Landwirtschaft Ernährung und Forsten, Christian Schmidt (CSU), anlässlich der Fragestunde des Verbandes Deutscher Agrarjournalisten (VDAJ) auf der Grünen Woche 2017.



Folgende aktuelle News bieten wir Ihnen an:



- Rukwied zum Brexit: Zugang zum britischen Markt offen halten - VDAJ-Kommunikationspreis 2017 für Sternreporterin - Minister Backhaus: IGW ein riesiger Testmarkt für Mecklenburg-Vorpommern - Österreichs Außenhandel mit Agrarprodukten bleibt in Schwung - Regionale Genüsse aus Niedersachsen und Bremen - Extra scharf: Gütesiegel für tunesische Harissa - Rhabarber-Apfel-Likör und Rote-Bete-Meerrettich aus dem Fläming - Bayern kaltblütig und genussfreudig auf der Grünen Woche - Maultaschen mit Karpfen aus Niederschlesien - Dialog Lebensmittel: Heiße Diskussionen und Kochevents - Biohalle: Bio live erleben - am Stand und auf der Bühne - Erlebnis-Bauernhof: Rührei mit Speck, Schoko-Croissant oder veganes Müsli. - BMEL-Sonderschau: Männlich oder weiblich?



