Nachdem die Aktienmärkte im vergangenen Herbst in einer vergleichsweise engen Handelsrange gefangen waren, konnten DAX und Co. im Dezember noch einmal so richtig zulegen. Also Ende gut, alles gut? Welche Einzelwerte standen bei den Wikifolio-Tradern zuletzt im Fokus und wer hat sich besonders gut geschlagen? Nikolaos Nicoltsios, Business Development von Wikifolio.com, bei Börse Stuttgart TV.