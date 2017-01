IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver aktualisiert Reserven und Ressourcen seiner aktiven Minen

Vancouver (Kanada), 19. Januar 2017. Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR; NYSE: EXK - http://rohstoff-tv.net/c/mid,3074,Firmenpraesentationen/?v=297184) meldet aktualisierte Silber- und Goldreserven- und -ressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 für seine drei produzierenden Minen in Mexiko - die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango sowie die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato - (Stand: 31. Dezember 2016) und formuliert die Silber- und Goldressourcenschätzungen 2015 für seine Explorationsprojekte neu. Die aktualisierten Mineralreserven- und -ressourcenschätzungen für die Konzessionsgebiete Terronera und El Compás von Endeavour werden zusammen mit ihren jeweiligen wirtschaftlichen Studien im März 2017 veröffentlicht werden.

Die geprüften und wahrscheinlichen Reserven gingen im Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 um zwölf Prozent zurück, was die Wertminderung und die Kürzung der Investitionsausgaben für die Minenerschließung widerspiegelt, die im Vorjahr aufgrund der niedrigen Metallpreise zu Beginn des Jahres erfolgten. Die gemessenen und angezeigten Silberressourcen gingen um zwei Prozent zurück und die abgeleiteten Silberressourcen gingen um 18 Prozent zurück, was auf die gekürzten Explorationsausgaben bei den Betrieben sowie auf die Stilllegung des Projektes Arroyo Seco zurückzuführen ist. Das Hauptaugenmerk von Explorationsprogrammen und -budgets war auf die Weiterentwicklung des Projektes Terronera gerichtet, wo die Mineralressourcen im Vergleich zum Jahr 2015 voraussichtlich steigen werden. In einer bevorstehenden vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung wird auch eine erste Mineralressourcenschätzung für El Compás erstellt werden.

Bradford Cooke, CEO von Endeavour, sagte: Der Rückgang der Reserven und Ressourcen bei unseren drei aktiven Minen ist auf unsere gekürzten Investitions- und Explorationsausgaben im Vorjahr zurückzuführen. Nun, da sich die Metallpreise wieder erholen, haben wir unsere Investitionen in die Identifizierung und Erschließung neuer Reserven und Ressourcen wieder aufgenommen. Im Rahmen unserer Explorationsarbeiten bei den Erschließungsprojekten konnten wir im Vorjahr erfolgreich neue Mineralisierungen identifizieren, weshalb wir davon ausgehen, dass Terronera und El Compás zu unseren gesamten Ressourcen, die im März veröffentlicht werden, hinzugefügt werden.

Höhepunkte der Mineralreserven und -ressourcen 2016 (im Vergleich zum 31. Dezember 2015)

- Geprüfte und wahrscheinliche Ag-Reserven um 12 % auf 10,6 Mio. oz zurückgegangen - Geprüfte und wahrscheinliche Au-Reserven um 18 % auf 91.100 oz zurückgegangen - Geprüfte und wahrscheinliche AgÄq-Reserven um 12 % auf 17,4 Mio. oz zurückgegangen (Ag-Au-Verhältnis von 75:1) - Gemessene und angezeigte Ag-Ressourcen um 2 % auf 64,2 Mio. oz zurückgegangen - Gemessene und angezeigte Au-Ressourcen um 1 % auf 533.700 oz gestiegen - Gemessene und angezeigte AgÄq-Ressourcen um 2 % auf 105,1 Mio. oz gestiegen - Abgeleitete Ag-Ressourcen um 18 % auf 37,2 Mio. oz zurückgegangen - Abgeleitete Au-Ressourcen unverändert bei 336.000 oz - Abgeleitete AgÄq-Ressourcen um 8 % auf 64,7 Mio. oz zurückgegangen

Mineralreserven- und -ressourcenschätzungen per 31. Dezember 2016

Geprüfte und wahrscheinliche Ag-Au-Reserven TonnenAg Au AgÄq Ag (oz)Au AgÄq (oz) (g/t) (g/t) (g/t) (oz)

Geprüft Guanaceví 87.000247 0,49 284 686.2001.400 789.000 Bolañitos 157.0090 2,84 311 456.70014.3001.531.200 0

El Cubo 409.00154 1,99 295 2.028.926.2003.996.900 0 00

Geprüft 653.00151 2,00 297 3.171.841.9006.317.100 insgesamt 0 00

Wahrscheinlich Guanaceví 508.00262 0,64 311 4.285.210.5005.071.200 0 00

Bolañitos 238.00104 1,81 245 798.30013.8001.834.800 0

El Cubo 453.00159 1,71 280 2.311.124.9004.174.900 0 00

Wahrscheinl1.199.192 1,27 286 7.394.649.20011.080.90

ich 000 00 0 insgesamt

G + W 1.852.177 1,53 290 10.566.91.10017.399.00 insgesamt 000 400 0

Gemessene und angezeigte Ag-Au-Ressourcen TonnenAg Au AgÄq Ag (oz)Au AgÄq (oz) (g/t) (g/t) (g/t) (oz)

Gemessen Guanaceví 69.000248 0,47 284 550.3001.000 628.300 Bolañitos 89.000150 2,29 329 427.6006.500 916.600 El Cubo 213.00192 3,13 414 1.318.521.4002.926.500 0 00

Gemessen 371.00193 2,43 369 2.296.428.9004.471.400 insgesamt 0 00

Angezeigt Guanaceví 2.271.296 0,72 351 21.595.52.80025.554.90 000 600 0

Bolañitos 698.00162 2,04 325 3.630.345.8007.066.800 0 00

El Cubo 732.00194 2,44 366 4.561.157.4008.864.600 0 00

Terronera 2.938.211 1,65 335 19.912.156.0031.612.00 000 000 0 0

Guadalupe 1.861.119 2,38 295 7.147.3142.5017.834.80

y 000 00 0 0 Calvo

Angezeigt 8.500.208 1,66 332 56.846.454.5090.933.10 insgesamt 000 300 0 0

G + A 8.871.207 1,70 334 59.142.483.4095.404.50 insgesamt 000 700 0 0

Abgeleitete Ag-Au-Ressourcen TonnenAg Au AgÄq Ag (oz)Au AgÄq (oz) (g/t) (g/t) (g/t) (oz)

Abgeleitet Guanaceví 638.00379 0,82 441 7.769.416.9009.035.400 0 00

Bolañitos 1.150.153 2,29 330 5.674.784.80012.032.50 000 00 0

El Cubo 1.453.214 2,78 411 10.004.129.9019.748.80 000 000 0 0

Terronera 1.213.218 1,39 322 8.500.054.40012.580.00 000 00 0

Guadalupe 154.0094 2,14 255 464.60010.6001.259.600

y 0 Calvo

Abgeleitet 4.608.219 2,00 366 32.412.296.6054.656.30 insgesamt 000 700 0 0

Ag-Au-Pb-Zn-Ressourcen TonneAg Au AgÄq Ag Au AgÄq Pb Zn n (g/t (g/t) (g/t) (oz) (oz) (oz) (%) (% ) )

Angezeigt Guanacevi363.00208 0,26 302 2.420.3.100 3.517.80,781,3 0 500 00 2

Parral 1.631.49 0,90 117 2.589.47.2006.129.92,872,8 000 900 00 6

Angezeigt1.994.78 0,78 151 5.010.50.3009.647.72,492,5

insgesam000 400 00 8 t

Abgeleitet Guanacevi488.00132 0,16 293 2.076.2.500 4.596.81,362,5 0 000 00 4

Parral 1.303.63 0,88 129 2.658.36.9005.426.42,552,2 000 900 00 8

Abgeleite1.791.82 0,68 174 4.734.39.40010.023.2,232,3

t 000 900 200 5 insgesam t 1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ergaben keine wirtschaftliche Machbarkeit. Es gibt keine Gewissheit, dass die gesamten Mineralressourcen, oder Teile davon, jemals in Mineralreserven umgewandelt werden. 2. Mineralressourcen enthalten keine Mineralreserven und sind separat zu berechnen. 3. Die Cutoff-Gehalte von Mineralressourcen und -reserven basieren auf 198 Gramm Silberäquivalent pro Tonne für Guanaceví, 162 Gramm Silberäquivalent pro Tonne für Bolañitos, 177 Gramm Silberäquivalent pro Tonne für El Cubo sowie 100 Gramm Silberäquivalent pro Tonne für Terronera. 4. Die metallurgischen Gewinnungsraten beliefen sich auf 82,5 Prozent Silber und 85,4 Prozent Gold für Guanaceví, 79,6 Prozent Silber und 84,5 Prozent Gold für Bolañitos sowie 87,8 Prozent Silber und 84,7 Prozent Gold für El Cubo. 5. Bei den Berechnungen der Mineralreservenschätzung wurde eine Gewinnungsrate von 95 Prozent angewendet. 6. Die minimalen Abbaumächtigkeiten beliefen sich bei den Berechnungen der Mineralreservenschätzung auf 0,8 Meter. 7. Die Verwässerungsfaktoren für die Berechnungen der Mineralreservenschätzung beliefen sich auf durchschnittlich 29 Prozent für Guanaceví, 21 Prozent für Bolañitos sowie 30 Prozent für El Cubo. Verwässerungsfaktoren werden anhand von Berechnungen der internen Abbaukammerverwässerung und externen Verwässerungsfaktoren von 15 Prozent für einen Auf- und Abtragungsabbau sowie von 30 Prozent für einen Langbohrungsabbau berechnet. 8. Die Silberäquivalentgehalte basieren auf einem Silber-Gold-Verhältnis von 75:1. 9. Die angenommen Preise sind 16,29 US-Dollar pro Unze Silber, 1.195 US-Dollar pro Unze Gold, 0,82 US-Dollar pro Pfund Blei und 0,90 US-Dollar pro Pfund Zink. 10. Die Zahlen in den Tabellen wurden gerundet, um die Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln. Geringfügige Abweichungen infolge des Rundens wirken sich nicht erheblich auf die Schätzungen aus.

Godfrey Walton, M.Sc., P.Geo., President und COO von Endeavour, ist die qualifizierte Person (Qualified Person), die die technischen Daten in diesen Mineralressourcenschätzungen geprüft und genehmigt hat. Die unabhängigen qualifizierten Personen (Independent Qualified Persons) für die Mineralressourcen- und -reservenschätzungen bei Guanaceví, Bolañitos und El Cubo waren Zachary Black, SME-RM, und Jeffrey Choquette, P.E., MMSA, von Hard Rock Consulting. Die technischen Berichte für Guanaceví, Bolañitos und El Cubo werden im März 2017 fertiggestellt und auf SEDAR eingereicht werden.

Die Mineralressourcenschätzung für Terronera wurde von den unabhängigen qualifizierten Personen Eugene Puritch, P.Eng., und Richard Routledge, P.Geo., von P&E Mining Consultants Inc. durchgeführt. Herr Puritch hat die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung hinsichtlich Terronera geprüft und genehmigt.

Die Mineralreserven- und -ressourcenschätzungen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den Definitionen und Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, CIM Standards and Definitions of Mineral Resource Estimates and Mineral Reserve Estimates gemäß National Instrument 43-101, klassifiziert.

Über Endeavour - Endeavour Silver ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das in Mexiko drei Untertagebau-Betriebsstätten mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen besitzt. Seit Betriebsbeginn 2004 konnte das Unternehmen sein Fördervolumen kontinuierlich ausbauen und erzielte im Jahr 2016 ein Fördervolumen von 9,7 Millionen Unzen Silberäquivalent. Die Erschließung der hochgradigen Entdeckung von Endeavour im Konzessionsgebiet Terronera im mexikanischen Bundesstaat Jalisco, des genehmigten Minen- und Anlagenkomplexes El Compas im Bundesstaat Zacatecas und der aussichtsreichen Konzessionsgebiete Parral in Chihuahua sollte dem Ziel des Unternehmens, ein führender Großproduzent im Silberbergbausektor zu werden, zuträglich sein.

Kontaktdaten - Nähere Informationen erhalten Sie über:

Meghan Brown, Director Investor Relations Tel: 1-877-685-9775 (gebührenfrei) Tel: 604-640-4804 Fax: 604-685-9744 E-Mail: mbrown@edrsilver.com Website: www.edrsilver.com In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1995 sowie "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. In den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind unter anderem auch Aussagen über Endeavours erwartete Leistung im Jahr 2017 und über den zeitlichen Ablauf und die Ergebnisse unterschiedlicher Aktivitäten enthalten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betriebsstätten wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Wechsel auf nationaler und regionaler Regierungsebene, Gesetze, Steuern, Regulierungsmaßnahmen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken beim Erhalt der nötigen Lizenzen und Genehmigungen, Probleme mit den Besitzrechten sowie Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des aktuellen Formulars zur Jahresberichterstattung (40F) beschrieben sind (Formular 40F wurde bei der SEC und bei den kanadischen Regulierungsbehörden eingereicht).

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem der fortlaufende Betrieb in den Abbaustätten des Unternehmens, keine wesentlichen Änderungen bei den Rohstoffpreisen, ein Abbaubetrieb bzw. eine Herstellung von Bergbauprodukten entsprechend den Erwartungen des Managements, das erwartete Produktionsergebnis und andere Annahmen und Faktoren, die hier beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu wesentlich anderen Ergebnissen führen können als erwartet, beschrieben, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen oder Informationen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38657 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38657&tr=1

