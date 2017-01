Der Wiener Rentenmarkt hat am Donnerstagnachmittag weiterhin im Minus tendiert. Thema des Handelstages war an den Finanzmärkten die heutige Zinsentscheid der EZB und die anschließende Pressekonferenz des obersten Notenbankers im Euroraum von Mario Draghi. Die Europäische Zentralbank (EZB) will trotz kritischer Stimmen aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...