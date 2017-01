Heftige Schwankungen am Devisenmarkt sind eher ungewöhnlich und können großen Schaden anrichten. Doch gerade in der letzten Zeit strauchelte das britische Pfund wieder. Laut der Devisenexpertin Thu Lan Nguyen könnte es aber in bestimmten Situationen noch zu Kurseinbrüchen von bis zu 30% kommen. Welche Situationen das sind, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank über die jüngste Dollar-Stärke, respektive Euro-Schwäche und welche Kurs-Marken jetzt wichtig sind.