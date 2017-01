Die im TecDAX notierte RIB Software war im zweiten Halbjahr 2016 einer der größten Gewinner am deutschen Aktienmarkt. Die Mitte des Jahres noch bei 8 Euro notierende Aktie stieg bis Ende November auf rund 15 Euro. Seit dem Brexit-Votum in Großbritannien geht es allerdings wieder bergab und im laufenden Jahr weist der Titel bislang die schwächste Performance aller Indexwerte aus. Daran konnten auch die jüngsten Äußerungen von Firmenchef Thomas Wolf nur kurzzeitig etwas ändern. Der hatte sich sehr positiv zu den Gewinnaussichten der Kooperation mit dem US-Unternehmen Flex geäußert. So wollen die Stuttgarter ihren Umsatz in den kommenden Jahren verzehnfachen und auch den Gewinn mehr als deutlich steigern. Nachdem das Unternehmen seine...

