Die Gemeinschaftswährung notiert damit auf 1,0609 USD, nachdem der Kurs am frühen Nachmittag noch bei 1,0666 USD lag. Am Devisenmarkt wurde dies mit Äusserungen von EZB-Präsident Mario Draghi begründet. Auch der Franken büsste zum Dollar deutlich an Terrain ein, USD/CHF stieg auf 1,0109 von 1,0055 CHF am frühen Nachmittag. ...

