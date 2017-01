Bad Marienberg - EU-Kommissar Christos Stylianides, zuständig für Humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, reist am 21. Januar (Samstag) nach Serbien, um sich vor Ort über die humanitäre Situation der Flüchtlinge zu informieren, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung.

