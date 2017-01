In Deutschland wurden 2016 gerade einmal 25.000 Elektrofahrzeuge (Plug-In-Hybride und reine Elektrofahrzeuge) zugelassen. Das E-Auto ist in Deutschland aktuell also eher Ladenhüter als Verkaufsschlager. Auf der anderen Seite können sich über 70 Prozent der Befragten vorstellen, ein Elektroauto zu ka ...

Den vollständigen Artikel lesen ...