Die Panasonic Corporation ist in einer von EcoVadis durchgeführten Umfrage für ihre Nachhaltigkeitsleistungen erneut mit der Anerkennungsstufe "Gold" ausgezeichnet worden. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass Panasonic ein Gold-Rating bekommen hat. Damit zählen wir zu den führenden 5 der Unternehmen bei Nachhaltigkeitsleistungen und Exzellenz.

EcoVadis betreibt die erste kooperative Plattform, über die Unternehmen die ökologischen und sozialen Leistungen ihrer internationalen Händler beurteilen können. EcoVadis nutzt dazu sein einmaliges CSR-Beurteilungssystem mit einer Methode, die 150 Einkaufskategorien, 21 CSR-Indikatoren und 110 Länder abdeckt. Die Ratings von EcoVadis sind mit den Normen GRI/G3 und ISO26000 kompatibel.

Nachhaltigkeit im geschäftlichen Umfeld ist heutzutage von wachsender Bedeutung. Geschäftstätigkeiten sollen sowohl für das eigene Unternehmen als auch für die globalen Lieferketten Nachhaltigkeit und Transparenz mit sich bringen besonders angesichts der aktuellen historischen Wendepunkte für Gesellschaft, Wirtschaft und die globale Ökologie.

Unser Auftrag bei Panasonic besteht darin, die Kultur der Welt voranzubringen. Dafür arbeiten wir an Verbesserungen der Gesellschaft durch die Produkte, die wir herstellen und verkaufen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1918 bildet unsere Unternehmensphilosophie die Grundlage aller unserer geschäftlichen Aktivitäten. Im Zentrum dieser Philosophie steht unser Grundkonzept des "Unternehmens als öffentliche gesellschaftliche Einrichtung". Die gesamte Panasonic Group ist bestrebt, dafür zu sorgen, dass die Aktivitäten der Unternehmensleitung und unsere Geschäftstätigkeiten für ein "Unternehmen als öffentliche gesellschaftliche Einrichtung" angemessen sind, und wir werden diese Unternehmensphilosophie über die Herstellung als Haupttätigkeit weiter umsetzen. Dies steht auch im Zentrum der Nachhaltigkeit der Panasonic Group. Während das Unternehmen sich geschäftlich betätigt, indem es die Ressourcen einsetzt, die ihm von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden, entwickelt es sich auch gemeinsam mit der Gesellschaft weiter. Daher müssen die Unternehmensaktivitäten transparent, fair und gerecht sein.

Panasonic ist der Überzeugung, dass die Gold-Bewertung von EcoVadis im zweiten Jahr in Folge ein Beleg für unser intensives Engagement und unseren Auftrag, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, ist. Wir streben danach, unsere Nachhaltigkeitserfolge auch in der Zukunft weiterhin zu verbessern.

Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung verschiedener elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Immobilien, Automobilindustrie, Unternehmenslösungen und Geräte. Seit seiner Gründung 1918 hat das Unternehmen weltweit expandiert und unterhält mittlerweile 474 Tochtergesellschaften und 94 verbundene Unternehmen weltweit, die in dem am 31. März 2016 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von insgesamt 7,553 Billionen Yen ausweisen konnten. Im Bestreben, durch bereichsübergreifende Innovationen neue Werte zu schaffen, nutzt das Unternehmen seine Technologien, um seinen Kunden bessere Lebensbedingungen und eine bessere Welt zu ermöglichen. Weitere Informationen zu Panasonic: http://www.panasonic.com/global.

