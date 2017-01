BERLIN (Dow Jones)--Vor den Küsten Deutschlands sind im vergangenen Jahr weniger Windräder an das Stromnetz angeschlossen worden als im Jahr 2015. Wie die Branchenverbände am Donnerstag mitteilten, lieferten 156 Offshore-Windenergieanlagen mit einer Leistung von 818 Megawatt erstmals in 2016 Strom.

Im Jahr zuvor waren es deutlich mehr: Seinerzeit kamen 546 Windräder mit einer Leistung von rund 2.300 Megawatt hinzu. Grund für den damaligen Rekordwert waren laut Bundesverband Windenergie Sondereffekte. Im vorvergangenen Jahr konnten nach größeren Verzögerungen mehrere Windparks an das Netz angeschlossen werden.

Die Branche sieht die Offshore-Windenergie trotz Rückgangs auf Kurs. Der Ausbau auf See werde mit etwa 1.400 Megawatt in diesem Jahr und danach mit durchschnittlich etwa 1.000 Megawatt pro Jahr bis 2019 kontinuierlich laufen. Schwieriger könnte die Lage nach 2020 werden. Für die Jahre 2021 und 2022 hat der Gesetzgeber festgelegt, dass der Zubau vor den Küsten auf jeweils 500 Megawatt begrenzt ist.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2017 11:29 ET (16:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.