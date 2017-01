München (ots) -



- Welches Promi-Team schlägt sich am besten auf dem Eis? - Moderation: Giovanni Zarrella - Live-Show am Sonntag, 26. Februar 2017 um 20:15 Uhr bei RTL II



18 Promis, die freiwillig den Boden schrubben? Das gibt es nur bei "Der große RTL II Promi-Curling-Abend"! RTL II schickt in der großen Live-Show Prominente aufs Glatteis! In Mönchengladbach treten sechs Teams in der Trendsportart Curling gegeneinander an und kämpfen um die Krone. Wer erweist sich als Talent am Besen und wer scheitert auf dem Curling-Feld?



Curling gilt als die neue Winter-Trendsportart. Auch in Deutschland erfreut sich der Teamsport großer Beliebtheit. Bei RTL II wagen sich nun die Promis aufs Eis, denn am 26. Februar findet "Der große RTL II Promi-Curling-Abend" statt. Promis wie Pietro Lombardi, die Jungs vom "Trödeltrupp" oder die Crew von "Köln 50667" lassen den Curling-Stein flitzen und spielen in der großen Live-Show um die Curling-Krone.



Sechs Teams, bestehend aus jeweils drei Promis, treten gegeneinander an. Die beiden besten Teams treffen dann im großen Finale aufeinander. Wer erweist sich als Curling-Ass? Und welches prominente Team nimmt am Ende des Turniers den begehrten Pokal mit nach Hause?



Präsentiert wird die Show von Sänger und Moderator Giovanni Zarrella.



"Der große RTL II Promi-Curling-Abend" wird von der BRAINPOOL TV GmbH produziert.



Tickets für "Der große RTL II Promi-Curling-Abend" gibt es ab sofort an allen bekannten VVK-Stellen, bei eventim.de und unter der Ticket-Hotline 01806-570070.



"Der große RTL II Promi-Curling-Abend" live am Sonntag, 26. Februar 2017 um 20:15 Uhr bei RTL II



Über das Format:



Bereits im Juli 2016 trafen sich die RTL II-Promis zum großen Kegelabend. In der Live-Show traten u.a. Carmen und Robert Geiss gegen Sarah und Pietro Lombardi oder Konny Reimann an. Den Sieg trug am Ende das Team "Der Trödeltrupp" davon. Nun spielen die Stars bei "Der große RTL II Promi-Curling-Abend" um den Sieg. Sind die Jungs vom Trödeltrupp auf dem Eis genauso stark wie auf der Kegelbahn?



