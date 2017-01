FMW-Redaktion

Saudi-Arabien hat mit seiner "Vision 2030" ein großes Ziel ausgerufen, nämlich die Wirtschaft zu erneuern und wegzukommen von der Öl-Abhängigkeit. Der saudische Öl-Minister und auch andere anwesende Minister erklärten heute beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos im folgenden Video ab Minute 4 (vorher das übliche Gelaber, wie toll jetzt schon alles läuft) den saudischen Zukunftsplan. Man will diversifizieren, unter anderem in Gebiete wie Bergbau, Dienstleistungen, Tourismus, Finanzen und vor allem Logistik. Das Land sei einer der besten zentral gelegenen Umschlagsorte zwischen Europa und Asien. Ein 2 Billionen Dollar- Fonds werde bald geschaffen für Investitionen. Eine extrem umfangreiche Privatisierung des staatlichen Sektors in Saudi-Arabien stehe bevor.

Auch sei ein weicher Faktor sehr wichtig für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Man wolle Saudi-Arabien zu einem "sanfteren und angenehmeren Ort zum Leben" machen, mehr Toleranz und mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Gesellschaft schaffen. Man wolle auch mehr Frauen in Arbeit bringen. Man will auch versuchen den riesigen ...

