ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Minus hat der Aktienmarkt in Zürich den Handel am Donnerstag beendet. Während sich die Bankenwerte von den deutlichen Vortagesabgaben wieder erholten, zeigten die Index-Schwergewichte Nestle, Roche und Novartis Schwäche. Die Anleger hätten zudem vor der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump am Freitag und dessen mit Spannung erwarteter Rede die Füße still gehalten, hieß es. Dagegen konnten überzeugende US-Konjunkturdaten dem Markt keinen positiven Impuls liefern.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 8.273 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 47,73 (zuvor: 63,95) Millionen Aktien. Auch die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) brachte keine Impulse für den Handel in Zürich. "Präsident Draghi hat erneut deutlich gemacht, dass über ein Tapering derzeit nicht gesprochen werde", so die Helaba. Zwar habe er sich weitgehend zufrieden mit der Inflations- und Wachstumsentwicklung gezeigt, habe aber gleichzeitig die Abwärtsrisiken für das Basisszenario der EZB betont.

Nach den deutlichen Vortagesabgaben gewannen CS Group 0,8 Prozent und UBS 1,3 Prozent. Dagegen gaben Novartis trotz eines positiven Analysten-Kommentars um 1,5 Prozent nach und waren das Schlusslicht im SMI. Morgan Stanley hatte das Kursziel um drei Franken auf 75 Franken erhöht. Die Einstufung "Underweight" wurde aber bestätigt. Das Unternehmen wird am 25. Januar die Ergebnisse für 2016 vorlegen. Nestle reduzierten sich um 0,7 Prozent und Roche fielen um 1,1 Prozent.

January 19, 2017

