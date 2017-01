Warschau (awp/sda/afp) - Im Zusammenhang mit dem Abgas-Skandal bei Volkswagen ist gegen den Autobauer in Polen ein Verfahren wegen Irreführung von Kunden auf den Weg gebracht worden. Die Affäre betreffe in Polen eine "grosse Zahl" von Autofahrern, teilte die polnische Kartellbehörde am Donnerstag mit. Das Vorgehen des Autobauers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...