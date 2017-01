Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag im Minus geschlossen. Der SMI bewegte sich dabei praktisch den ganzen Handelstag unterhalb der 8'300-Punkte-Marke. Die Wahrscheinlichkeit ist nun hoch, dass die dritte Börsenwoche des Jahres die erste mit einem Wochenverlust wird; seit dem Montag summieren sich die Einbussen nämlich auf über 2%. Die Hauptverantwortung für das Minus am Berichtstag trugen die beiden Pharmaschwergewichte, die den Gesamtmarkt nach unten zogen.

Abgesehen davon sei die Stimmung am Markt aber nicht so schlecht, hiess es im Handel. Analysten verwiesen auf gute Konjunktursignale aus den USA, wo die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gesunken sind und der viel beachtete Geschäftsklima-Indikator Philly-Fed-Index entgegen den Erwartungen zugelegt hat. Zudem habe die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag zwar ihren Kurs bestätigt, dabei aber weniger restriktiv geklungen als erwartet.

Der Swiss Market Index (SMI) notierte zum Handelsschluss 0,47% tiefer bei 8'273,08 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor hingegen nur minimale 0,07% auf 1'319,55 Zähler. Der breite Swiss Performance Index (SPI) gab um 0,37% auf 9'046,53 Stellen nach. Bei den 30 wichtigsten Titeln hielten sich die Verlierer (14) und Gewinner (16) fast die Waage.

Die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (-1,5%) und Roche ...

