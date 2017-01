Adama Barrow ist am Donnerstag als neuer Staatschef Gambias vereidigt worden. Die Zeremonie, die im staatlichen Fernsehen übertragen wurde, fand allerdings in der gambischen Botschaft in der senegalesischen Hauptstadt Dakar statt.

Der bisherige gambische Präsident, Yahya Jammeh, hatte kurz vor dem Ablauf seiner Amtszeit den Ausnahmezustand verhängt und weigert sich, das Amt aufzugeben. Senegal erklärte am Mittwoch seine Bereitschaft zur militärischen Intervention, sollten die diplomatischen Versuche scheitern, Jammeh zum Amtsverzicht zu bewegen. Zudem legte das Land einen Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat vor, nach dem die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) einen Machtwechsel in Gambia mit "allen erforderlichen Maßnahmen" ermöglichen soll. Jammeh regiert das Land seit einem Staatsstreich im Jahr 1994.