Nach der "harten" Brexit-Ankündigung der britischen Regierung mehren sich die Meldungen über Umzüge von Banken. Erste Top-Banker äußern sich jetzt - einige bestätigen Umzüge im großen Stil, andere beschwichtigen.

Die großen Banken werden wegen des Brexits wohl Tausende Mitarbeiter aus London abziehen. Die Schweizer UBS und die britische HSBC haben nun konkrete Zahlen genannt. Auch bei anderen Geldhäusern reifen die Umzugspläne, etwa bei den US-Amerikanern von Goldman Sachs. Die Banken wollen damit sicherstellen, dass sie ihre Finanzprodukte auch nach einem Brexit im EU-Binnenmarkt anbieten können.

Etwa 20 Prozent des Handelsgeschäfts werde vermutlich nach Paris verlagert, sagte HSBC-Chef Stuart Gulliver dem Nachrichtensender Bloomberg TV beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Auch UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber kündigte an, etwa 1000 Jobs an andere Standorte zu verschieben, sollte Großbritannien keinen Zugang zum Binnenmarkt erhalten. Goldman Sachs wird seine Mitarbeiterzahl in London auf voraussichtlich 3000 etwa halbieren und das Frankfurter Geschäft umorganisieren, wie das Handelsblatt aus Finanzkreisen erfuhr. Am Main soll demnach eine europäische Aktiengesellschaft entstehen. Die Schweizer UBS hat eine solche SE bereits Ende ...

