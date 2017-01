Erhöhung der Personaleinstellungserfolge von Unternehmen und Sieg des globalen Krieges um Talent mit Erfolg in den lokalen Märkten

SmartRecruiters, die Hiring Success Company, gab heute ihre Produktfreigabe für den Winter 2017 bekannt, ein wichtiges Upgrade der Talentakquise-Plattform des Unternehmens für globale Unternehmen. Die Produktfreigabe für den Winter 2017 bietet moderne, neue Tools, die globalen Unternehmen helfen, in jedem lokalen Markt, in dem sie tätig sind, die Personaleinstellungserfolge zu verbessern. Sie bietet Schlüsselkomponenten, die Unternehmen brauchen, um auf globaler Ebene tätig zu sein, die die Produktivität steigern und Compliance in den lokalen Märkten ermöglichen.

Die neuen Features und Funktionen der Produktfreigabe für den Winter 2017 wurden für Organisationen konzipiert, die sehr große Talent-Pools, Tausende von Arbeitsplätzen und tiefe hierarchische Organisationsbäume verwalten müssen. Diese sind unter Anderem:

Die Fähigkeit zur vollständigen Anpassung des Einstellungsverfahrens an eine globale Organisationsstruktur.

Tools für die Bereitstellung der wichtigsten und umsetzbarsten Informationen an lokale Benutzer, die sonst durch die Anzahl der Bewerber, Manager und Jobs in einer globalen Organisation überwältigt werden würden.

Volle Leistung, um Frontends von lokalen Markenkarriereseiten SmartRecruiters Marken-Anwendungs-API zur Verfügung zu stellen.

Leistungsstarke Funktionen helfen Personalbeschaffern, ihre Produktivität zu erhöhen: ein moderner Planungsassistent, interne Mobilität und private Stellenanzeige-Features sowie erweiterte Bewerberfilterung.

Die neue Version wird auch eine Reihe von Partner-Anwendungen und -Features integrieren, die die Fähigkeiten der SmartRecruiters-Plattform erweitern, einschließlich WePow für Video-Gespräche, mobile Personaleinstellungs- und Talent-Auswahl; eSkill für Job-basierte Fähigkeitsprüfungen und -bewertungen; T&CC online für prädiktive Bewerber-Bewertungen; und Aurico, First Advantage und Employment Background Investigations (EBI) für Background-Screening und Drogentest-Funktionen.

"Bei der SmartRecruiters Talent Acquisition Suite geht es vor allem darum, unseren Kunden zu erfolgreichen Personaleinstellungen zu verhelfen- kommentierte SmartRecruiters Gründer und CEO Jerome Ternynck. "Die neue Funktionalität in unserer Produktfreigabe für den Winter 2017 wird den größten Unternehmen helfen, besser in den vielen lokalen Märkten zu arbeiten, in denen sie den Krieg um Talente gewinnen müssen. Personalbeschaffer in Unternehmen aller Größen werden auch von den neuen Tools begeistert sein insbesondere vom modernen Planungsassistenten und den Partnerschaften, die wir einführen."

Über SmartRecruiters

SmartRecruiters Talent Acquisition Suite wird für die Einstellung der besten Mitarbeiter von High-Performance-Organisationen eingesetzt. Sie bietet die volle Funktionalität für Personalmarketing und kooperative Personaleinstellung auf einer modernen Cloud-Plattform, mit einem offenen Markt für Drittanbieter-Vermittlungsdienste. Anders als bei der ersten Generation der Bewerber-Tracking-Systeme, die sie ersetzt, bietet SmartRecruiters eine beeindruckende Erfahrung für Bewerber. Personalchefs wollen doch wirklich das Produkt verwenden, und Personalbeschaffer lieben SmartRecruiters, weil die Plattform ihre Arbeit erleichtert. Unternehmen wie Visa, Skechers, Atlassian, Equinox und Alcoa benutzen SmartRecruiters, um die Personalbeschaffung zu einem Wettbewerbsvorteil zu machen. Folgen Sie uns auf @SmartRecruiters, auf LinkedIn oder erfahren Sie mehr unter https://www.smartrecruiters.com.

