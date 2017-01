Die Kursgewinne sind planmäßig eingetreten! Nach dem Kursverlust hatten wir am 20. Juli 2016 geschrieben: "Netflix: Absturz trotz 1,7 Millionen Neukunden - wir sagen kaufen!" Danach hatten wir mit einigen Trading-Ideen immer wieder erfolgreiche Tipps gegeben; u.a am 17. August konnten wir melden: "Netflix: Volltreffer! Kursziel erreicht - aber wie geht's weiter? oder am 18. Oktober: "Netflix: Volltreffer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...