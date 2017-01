Monument unterzeichnet Exklusivoption auf Goldprojekt Matala

DGAP-News: Monument Mining Ltd. / Schlagwort(e): Vereinbarung/Expansion Monument unterzeichnet Exklusivoption auf Goldprojekt Matala

19.01.2017 / 19:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Monument unterzeichnet Exklusivoption auf Goldprojekt Matala

Vancouver, British Columbia, Kanada. 19. Januar 2017. Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ("Monument" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen jetzt ein exklusives Optionsabkommen mit Panex Resources Inc. ("Panex") unterzeichnet hat. Dies erfolgte nach der damit verbundenen Mitteilung am 28. Dezember 2016 über die Akquisition von Panexs 51-%-Mehrheitsbeteiligung an dem Goldprojekt Matala. Panex ist eine Aktiengesellschaft, die gemäß eines Farm-in- Abkommens mit Afrimines SARL, der Besitzer von Matala, die Rechte zum Erwerb von bis zu 90% des Goldprojekts Matala im Juni 2016 erwarb.

President Robert Baldock sagte: "Das Unternehmen ist an den Möglichkeiten für signifikante Goldressourcen und andere Ressourcen in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) interessiert gewesen. Diese Möglichkeit bietet niedrige Einstiegskosten und geringes Risiko, indem sie es Monument ermöglicht, die Ergebnisse des von Panex durchgeführten Bohrprogramms zu bewerten, bevor wir uns zur Ausübung der Option entscheiden.

Panex hat sich auf die Exploration, Bewertung und Akquisition von Mineralliegenschaften in Afrika spezialisiert mit besonderem Fokus auf der DRK aufgrund der reichen Gold- und Kupferressourcen sowie anderer Bodenschätze, die dort entdeckt wurden. Dieser Schritt wird Monument befähigen, Matala und möglicherweise eine Anzahl von Akquisitionsmöglichkeiten in der DRK zu bewerten, wo mehrere signifikante börsennotierte Bergbauunternehmen erfolgreich Vorräte und Ressourcen entdeckt sowie Gold- und Kupferprojekte aufgebaut und diese Bergbauprojekte während der letzten Jahre gewinnbringend betrieben haben."

Konditionen des exklusiven Optionsabkommens

Laut Konditionen des exklusiven Optionsabkommens wird das Unternehmen eine einmalige Optionsgebühr in Höhe von 250.000 USD an Panex zahlen nach Erfüllung bestimmter Bedingungen innerhalb von 10 Tagen nach Unterzeichnung des Abkommens. Nach Zahlung der Gebühr wird Monument eine Exklusivoption zum Erwerb einer 51-%-Beteiligung an Matala gewährt durch Ausgabe von 20 Millionen Monument-Stammaktien an Panex vorbehaltlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange und der Aufsichtsbehörden.

Während des sechsmonatigen Optionszeitraums wird Panex die Gemeinkosten decken und ein Bohrprogramm ohne Kosten für Monument durchführen. Die Ergebnisse dieses Programms werden Monument und dem Markt zur Verfügung gestellt. Von Monument wird nicht verlangt, irgendwelche Geldmittel auszugeben oder irgendwelche Arbeiten im Gelände durchzuführen. In der Zwischenzeit hat Monument sechs Monate Zeit, eine Aktualisierung der Due Diligence auf dem Projekt durchzuführen, bevor das Unternehmen eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen trifft. Falls gerechtfertigt, wird Monument einen neuen technischen Bericht über das Projekt erstellen, der den am 22. März 2016 bei SEDAR eingereichten Bericht ersetzen wird. Der Leser sollte diesen Bericht nicht als verlässlich betrachten.

Über Monument Mining Limited

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des sich in der Entwicklungsphase befindlichen Polymetallprojekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und des Murchison-Goldprojekts sowie des Tuckanarra-Projekts in Western Australia, das sich aus Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra zusammensetzt. Das Unternehmen beschäftigt über 240 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Monument Mining Limited

Richard Cushing, Investor Relations Suite 1580 - 1100 Melville Street Vancouver, BC, Canada V6E 4A6 Tel. +1 (604) 638 1661 Fax +1 (604) 638 1663 www.monumentmining.com AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.com www.axino.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

19.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

537935 19.01.2017

ISIN CA61531Y1051

AXC0263 2017-01-19/19:19