GSMA informiert über Einreichfristen für Asia Mobile Awards 2017

Einzelheiten zum erweiterten Konferenzprogramm

Die GSMA veröffentlichte heute Aktualisierungen zum GSMA Mobile World Congress Shanghai 2017, der von Mittwoch, dem 28. Juni bis Samstag, dem 1. Juli 2017 im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) stattfindet. Neben neuen Entwicklungen meldete die GSMA den Startschuss für die Asia Mobile Awards 2017 und nannte weitere Einzelheiten zum Konferenzprogramm des Mobile World Congress Shanghai sowie zusätzlichen Unternehmen, die an der Ausstellung teilnehmen.

"Wir freuen uns, Gastgeber der zweiten Ausgabe unserer Asia Mobile Awards zu sein, mit neuen Kategorien und Auszeichnungen, die Unternehmen, Einzelpersonen. Produkte und Dienstleistungen an der Spitze von Innovationen in unserer Branche würdigen", so Michael O'Hara, Chief Marketing Officer, GSMA. "Zudem sehen wir der Erweiterung unseres Konferenzprogramms für 2017 mit Keynotes und Gipfeln, die auf die ganze Bandbreite an Trends in der Mobilfunkbranche eingehen, mit Freude entgegen."

GSMA kündigt Asia Mobile Awards 2017 an

Die GSMA kündigte heute die Asia Mobile Awards (die AMO Awards) auf dem Mobile World Congress Shanghai 2017 an. Beurteilt von einer mit führenden unabhängigen Branchenexperten besetzten Jury, würdigen die AMO Awards die größten Errungenschaften und Innovationen der asiatischen Mobilfunkbranche. Die AMO Awards werden 13 Auszeichnungen in fünf Kategorien umfassen: "Beste mobile Apps", "Beste mobile Geräte", "Beste Technologieinnovation", "Herausragende Leistung" und die neue Kategorie "Soziale und wirtschaftliche Entwicklung".

Innerhalb dieser Kategorien hat die GSMA einige neue Auszeichnungen eingeführt, darunter eine für "Disruptive Geräteinnovation", die vernetzte Geräte würdigt, die neue Funktionen und Erlebnisse bieten, die Auszeichnung "Herausragender Beitrag zur LTE-Entwicklung für 5G", welche die Vorreiter hervorhebt, die den Übergang von den heutigen gut etablierten mobilen Hochgeschwindigkeits-Breitbanddiensten zu Netzen der Zukunft voranbringen, und die Auszeichnung "Beste IoT-Innovation für Mobilfunknetze", die neue und kreative IoT-Lösungen in den Mittelpunkt stellt. Die Auszeichnung "Beste mobile Innovation zur Unterstützung der UN SDG in Asien" wird mobile Innovationen in der asiatischen Region anerkennen, welche die Herausforderungen thematisieren, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen verbunden sind. Diese Ziele konzentrieren sich darauf, Armut zu beenden, gegen den Klimawandel vorzugehen und Ungerechtigkeit und Ungleichheit zu bekämpfen.

Beiträge zu den AMO Awards 2017 können von Mittwoch, dem 25. Januar bis 12. April eingereicht werden und die GSMA gibt die Liste der nominierten Kandidaten Anfang Juni bekannt. Die Preisträger werden auf der Preisverleihung und der Abendveranstaltung der Asia Mobile Awards am Mittwoch, dem 28. Juni während des Mobile World Congress Shanghai ausgezeichnet. Die AMO Awards 2017 sind für Unternehmen des ganzen mobilen Ökosystems offen. Eine komplette Liste der Kategorien, Auszeichnungskriterien und Fristen finden Sie unter www.asiamobileawards.com/

Konferenzprogramm auf drei Tage erweitert; Verlegung in das SNIEC

Das Konferenzprogramm des Mobile World Congress Shanghai wurde erstmals auf drei Tage erweitert und findet nun in Halle 3 des SNIEC statt, gemeinsam mit der GSMA Innovation City, die von Mittwoch, dem 28. Juni bis Freitag, dem 30. Juni abgehalten wird. Die Konferenz umfasst vier Keynotes, die das Thema "Der Faktor Mensch ("The Human Element") des Mobile World Congress Shanghai jeweils aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Die an den drei Tagen der Konferenz gehaltenen Keynotes beschäftigen sich mit den Themen "Der Faktor Mensch", "Betreiber und der Faktor Mensch", "Gesellschaft und der Faktor Mensch" und "Industrie und der Faktor Mensch" mit Referenten aus der Leitungsebene von Unternehmen des mobilen Ökosystems und benachbarten Branchensektoren.

Auf der Konferenz finden zudem 12 Summits zu den aktuellsten Branchentrends statt:

Connected Vehicle Summit

Data Security Summit

Digital Consumer Summit

Enterprise The Cloud Summit

Future Tech Summit

Global Device Summit

Internet of Things (IoT) Summit

MMIX Asia Summit

Operator Evolution Strategies Summit

Network Evolution Summit

Transforming Industries Summit

Virtual Reality Augmented Reality Summit

Sponsoren, die die Summits unterstützen, sind GLOBALFOUNDRIES (Internet of Things Summit), LeEco (Global Devices Summit), MediaTek (Internet of Things Summit), NEC (Internet of Things Summit), Nokia (Operator Evolution Strategies Summit) und Oberthur (Data Security Summit). Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie unter www.mwcshanghai.com/conference/.

Weitere Ausstellerzusagen für Schanghai

Die GSMA gab weitere Unternehmen bekannt, die an der Ausstellung des Mobile World Congress Shanghai teilnehmen und die neuesten mobilen Produkte und Dienstleistungen präsentieren werden. Neu bestätigte Aussteller sind unter anderem FiberHome, Gionee, GLOBALFOUNDRIES, Hangzhou H3C Technologies, HengTong Optical-Electric, Hong Kong Applied Science Technology Research Institute, Lora Alliance, Meitu, PCCW Global, Rohde Schwarz, STMicroeletronics und Western Digital. Weitere Informationen über die Ausstellung finden Sie unter www.mwcshanghai.com/exhibition/.

Machen Sie mit beim Mobile World Congress Shanghai 2017

Weitere Einzelheiten über den Mobile World Congress Shanghai 2017, darunter zu Teilnahme-, Ausstellungs-, Partner- oder Sponsormöglichkeiten, finden Sie unter www.mwcshanghai.com. Folgen Sie den Entwicklungen und Neuigkeiten zum Mobile World Congress Shanghai über unsere Social-Media-Kanäle folgen Sie uns auf Twitter @GSMA unter MWCS17. Regelmäßige Aktualisierungen erhalten Sie auf unserer LinkedIn-Showcase-Seite unter www.linkedin.com/company/mobile-world-congress-shanghai und folgen Sie uns auf Facebook unter www.facebook.com/mwcshanghai. In China können Sie uns auf Sina Weibo weibo.com/mwcshanghai folgen oder suchen Sie "GSMA_MWCS" auf WeChat. Weitere Informationen über die Social-Media-Kanäle der GSMA finden Sie unter www.mwcshanghai.com/about/contact/social-media.

