Halle (ots) - Nun wird es anders, 2017 wird zum Lackmustest für Schwarz-Rot-Grün. Die Vehemenz, mit der sich die grüne Umweltministerin dem millionenschweren Ski-Gebiet in Schierke entgegenstellt, ist unmissverständlich. Und es wird weitere Problemlagen geben, in denen die Grünen die Naturschutz-Karte spielen und damit Koalitionspartner zum Haare raufen bringen.



