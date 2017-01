Hamburg - Grammer-Aktienanalyse von Analyst Björn Voss von Warburg Research: Björn Voss, Analyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Automobilzulieferers Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker Symbol: GMM). Die Anfrage des Investors Hastor nach einer außerordentlichen Hauptversammlung bestätige seine Einschätzung, dass Hastor beim Amberger Sitzehersteller nach mehr Einfluss suche, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

