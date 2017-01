TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 01/19/17 -- The common shares of Alternate Health Corp. have been approved for listing on the CSE.

The shares are deemed to be listed today, January 19, 2017.

Trading will commence on January 24, 2017.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com

Alternate Health Corp. is a diversified healthcare company that uses its expertise in technology to revolutionize patient care and service delivery in both traditional and complementary medical fields. With investments in research, education and cutting edge technology, Alternate Health Corp. is a leader in software applications and processing systems for the medical industry using proprietary technology platforms.

Through its subsidiaries, Alternate Health Corp. offers services ranging from medical practice and controlled substance management software to blood analysis and toxicology labs, to clinical research and continuing education programs. Alternate Health Corp.'s goal is to continue to lead the medical industry with data-driven results in patient care and product development.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de Alternate Health Corp. a ete approuvee.

Les actions ont ete reputees etre cotees le 19 janvier 2017, en prevision de la cloture du placement de prospectus.

La negociation debutera le 24 janvier 2017.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com

Alternate Health Corp. est une entreprise de soins de sante diversifiee qui utilise son expertise en technologie pour revolutionner les soins aux patients et la prestation de services dans les domaines medicaux traditionnels et complementaires. Avec des investissements dans la recherche, l'education et la technologie de pointe, Alternate Health Corp. est un chef de file dans les applications logicielles et les systemes de traitement pour l'industrie medicale en utilisant des plates-formes technologiques proprietaires.

A travers ses filiales, Alternate Health Corp. offre des services allant de la pratique medicale et du logiciel de gestion de substances controlees a des laboratoires d'analyse et de toxicologie du sang, a des programmes de recherche clinique et de formation continue. Alternate Health Corp. a pour objectif de continuer a diriger l'industrie medicale avec des resultats axes sur les donnees dans les soins aux patients et le developpement de produits.

Issuer/Emetteur: Alternate Health Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): AHG Number of securities issued and outstanding/Titres emis et en circulation: 39,950,945 Number of Securities reserved for issuance/Titres reserves pour emission: 2,406,250 CSE Sector/Categorie: Life Sciences/ Sciences de la vie CUSIP: 02090B102 ISIN: CA 02090B1022 Boardlot/Quotite: 100 Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/ $CA Trading Date/Date de negociation: January 24, 2017/ 24 janvier 2017 Other Canadian Exchanges/Autres marches canadiennes: N/A Fiscal year end/Cloture de l'exercice financier: December 31/ 31 decembre Computershare Investor Services Inc. / Transfer Agent/Agent des transferts: Services aux investisseurs Computershare inc.

