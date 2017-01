Stuttgart (ots) - Im Bundestagswahlkampf wird die Rente ein herausragendes Thema sein. Die Angleichung der Ostrenten an das Westniveau, die die Bundesregierung vorbereitet, zeugt schon davon. Ärgerlich ist, dass die milliardenschweren Kosten für diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe wieder einmal den Beitragszahlern aufgebürdet werden. So ein Vorgehen beschädigt das Vertrauen in das Rentensystem. Da trifft es sich schlecht, dass die Menschen auch immer weniger Vertrauen in die Sicherheit der privaten Vorsorge haben. Aus Sorge etwas falsch zu machen, zögern viele überhaupt etwas fürs Alter zu tun. Doch genau das dürfte sich später als Fehler erweisen.



