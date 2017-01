Phaneesh Murthy, Veteran der internationalen IT-Branche und einer der Vorreiter für die Wachstumsgeschichte von Unternehmen wie Infosys und iGate, ist dem Vorstand von Cigniti Technologies Inc. als Non-Executive Director beigetreten.

Als eine der führenden Persönlichkeiten dieses Bereichs verfügt Phaneesh über 25 Jahre Erfahrung mit der Strukturierung und Organisation großer Outsourcing-Deals für Unternehmen der Fortune 500. Zu Phaneeshs bisherigen Funktionen zählten CEO und Präsident der iGate Corporation und weltweiter Leiter Marketing, Leiter Unternehmenskommunikation und Product Solutions Group bei Infosys Ltd. Er berät außerdem verschiedene Firmen. Phaneesh ist als Pionier der Branche sehr bekannt für seine Leistungen dabei, Unternehmen auf den Weg zu umfassendem, vielfachem Wachstum zu bringen und ihnen zu führenden Positionen zu verhelfen.

Aus diesem ganz besonderen Anlass sagte C. V. Subramanyam, Chairman und Geschäftsführer (Managing Director) von Cigniti: "Phaneesh wird den Vorstand beraten und eng mit der Unternehmensleitung von Cigniti zusammenarbeiten, um das Wachstum des Unternehmens voranzubringen. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Phaneesh, seine Impulse und seine strategische Ausrichtung uns bei der weiteren Beschleunigung unseres Auftrags helfen wird, das größte und angesehenste unabhängige Unternehmen für Software-Testdienste zu werden."

Aus diesem Anlass sagte Phaneesh: "In der heutigen, in raschem Wandel befindlichen Welt ist intelligente Software entscheidend für Unternehmen. Unternehmen nutzen DevOps jetzt stündlich für die Veröffentlichung von Anwendungen und nicht mehr auf Jahresbasis, so wie es noch vor ein paar Jahren üblich war. Ich freue mich sehr, Teil dieses Unternehmens sein zu können, das bestrebt ist, diese Flexibilität durch seine führenden IP-gestützten Software-Testdienste zu erreichen."

ÜBER CIGNITI:

Cigniti Technologies Limited (BSE: 534758, NSE: CIGNITITEC; www.cigniti.com), ein weltweit führendes, unabhängiges Unternehmen für Software-Testdienste, hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien. Cigniti Technologies Inc., ein in Delaware eingetragenes Unternehmen, hat seinen Hauptfirmensitz in den USA in Irving, Texas und in King of Prussia, Philadelphia. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Cigniti Technologies Limited, Indien. Die über 2300 Spezialisten des Unternehmens für Softwaretests arbeiten in den USA, Großbritannien, Indien, Australien und Kanada. Cigniti ist zudem weltweit das erste Unternehmen für unabhängige Softwaretests, das mit dem Reifegrad CMMI SVC1.3 Stufe 5 bewertet wurde, und hat eine Zertifizierung nach ISO 9001:2008 und ISO 27001:2013. Cignitis Angebotspalette umfasst Dienstleistungen im Bereich Qualitäts-Engineering, Beratung und Transformation, Testdienstleistungen der nächsten Generation, Core Testing und hochmoderne Labors für mobile Technologien, IoT und Robotik. Cigniti hat mehrere Unternehmen der Fortune 500 und der Global 2000 bedient und seine F&E in Form von BlueSwan,der Plattform der nächsten Generation für proprietäre Tests, umgesetzt. Führende Analysten wie Gartner, Forrester, NelsonHall, Everest, Frost Sullivan und Forbes haben Cigniti für seine führende Rolle im Bereich unabhängige Software-Testdienste immer wieder erwähnt, ausgezeichnet und gelobt.

