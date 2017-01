Der Eröffnungsrundgang der Internationalen Grünen Woche 2017 beginnt am Freitag, 20. Januar, um 8 Uhr beim Partnerland Ungarn in der Halle 10.2. Es reicht die Grüne Woche Akkreditierung. Grüne Woche 2017, Ungarn.Quelle: obs Messe Berlin GmbH - Volkmar Otto Zahl des Tages: Mit 172 Mrd. Euro Umsatz in 2016 ist die Lebensmittelindustrie der drittstärkste Industriezweig in...

Den vollständigen Artikel lesen ...