Bei EU-Äpfeln dürfte sich die Überproduktion in den kommenden Jahren fortsetzen. Der Apfelkonsum in Europa geht zurück, zusätzlich wird die Apfelproduktion durch Zuschüsse aus Brüssel und aus nationalen Fonds in Osteuropa gepuscht. Verständlich, dass man nach neuen Sorten sucht und sich damit dem preisbelastenden Wettbewerb entziehen möchte....

