Dana, ein globaler Marktführer in hochentwickelten Antriebssystem-, Versiegelungs- und Thermomanagementtechnologien, ist bereit, eine überwältigende Palette an Kfz-Zubehörprodukten auf den Automechanika-Messen 2017 in Dubai und Jeddah vorzustellen.

Automechanika Jeddah, Saudi Arabiens führende Regionalmesse für die Kfz-Zubehörindustrie, findet vom 31. Januar bis 2. Februar 2017 im Jeddah Centre for Forums and Events statt. Automechanika Dubai, die größte Kfz-Zubehörmesse im Nahen und Mittlerem Osten und Afrika, findet vom 7. bis 9. Mai 2017 im Dubai International Convention and Exhibition Centre statt.

Auf beiden dieser bevorstehenden Messen wird Dana seinen Standbesuchern die Spicer Antriebssystemprodukte und die Victor Reinz Premium-Versiegelungsprodukte für den Kfz-Zubehörmarkt für leichte Fahrzeuge, Nutzfahrzeuge und Off-Highway-Fahrzeuge vorstellen. Dana wird zudem an seinen Messeständen seine GWB Antriebswellenprodukte für den industriellen Einsatz präsentieren, die für den Nahost-Markt entwickelt wurden. Dana hatte auf den vorangegangenen Messen seine SpicerProdukte vorgestellt und wird jetzt erstmalig ein komplettes Antriebssystem-Package mit Achs-, Getriebe- und Antriebswellenanwendungen vorstellen. Mit der Präsentation seiner Spicer, Victor Reinz und GWB Produkte auf einer Messe wird es Dana gelingen, sein vielfältiges Produktportfolio besser bekannt zu machen.

Die bestehenden und neuen Kunden aus der ganzen Welt, die Danas Messestände besuchen, werden die Gelegenheit haben, sich direkt mit den Technik- und Produktexperten von Dana über die Dana-Produktpalette auszutauschen, ihnen Fragen zu stellen und eine persönliche Beziehung zu den Produkt- und Zubehörexperten von Dana aufzubauen.

In diesem Jahr wird Dana zum neunten Mal auf der Automechanika Dubai und zum zweiten Mal auf der Automechanika Jeddah ausstellen. Die kontinuierliche Präsenz des Unternehmens auf diesen und anderen Automechanika-Messen ist ein Beweis für Danas Engagement zur Entwicklung fortschrittlicher Technologien und hochwertiger Originalteilelösungen für die Erreichung der Hochleistungsstandards seiner globalen Kunden.

Über Dana im Kfz-Zubehörmarkt

Mit namhaften Markennamen wie Dana, Spicer, Victor Reinz, Glaser, Magnum, GWB, Thompson, TruCool, SVL und Transejes liefert Dana eine breite Palette an Kfz-Zubehörlösungen einschließlich Originallinien aller Hersteller und hochwertiger Linien für Pkw, Nutzfahrzeuge und Off-Highway-Fahrzeuge auf der ganzen Welt.

