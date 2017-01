Die Patient Safety Movement Foundation (PSMF) hat heute angekündigt, dass sie eine Live-Übertragung des ausverkauften 5. Jahresweltgipfeltreffens für Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologiefür Zuschauer außerhalb der USA anbieten wird. Das Gipfeltreffen wird in voller Länge, einschließlich der Hauptredner und Hauptgremien, kostenlos übertragen werden.

Am 3. und 4. Februar wird das Gipfeltreffen live in HD kostenlos außerhalb der USA übertragen werden. Die Live-Übertragung beginnt am Freitag, den 3. Februar um 14.00 Uhr (pazifischer Ortszeit) und endet am Sonntag, den 4. Februar, um 19.00 Uhr (pazifischer Ortszeit, MEZ Ende 4.00) (zeitliche Änderungen vorbehalten). Wenn Sie sich anmelden möchten, gehen Sie bitte zur Seite: www.patientsafetymovement.org/summit. Der Inhalt wird zudem aufgezeichnet und ist nach der Veranstaltung im In- und Ausland auf der Webseite abrufbar.

"Wir freuen uns, in diesem Jahr auch den Interessenten außerhalb der USA, denen es nicht möglich ist, live dabei zu sein, eine Live-Übertragung anzubieten", sagte Joe Kiani, Gründer und Chairman der Patient Safety Movement.

Über die Patient Safety Movement Foundation

Jedes Jahr sterben mehr als 200.000 Menschen in Krankenhäusern in den USA und 3 Millionen weltweit an Ursachen, die vermeidbar gewesen wären. Die Patient Safety Movement Foundation wurde mit Unterstützung der Masimo Foundation for Ethics, Innovation and Competition in Healthcare gegründet, um die Anzahl von vermeidbaren Todesfällen bis 2020 auf Null zu reduzieren (0X2020). Eine Verbesserung der Patientensicherheit erfordert gemeinschaftliche Bemühungen aller Interessenvertreter, unter anderem von Patienten, Gesundheitsdienstleistern, medizintechnischen Unternehmen, Regierungsbehörden, Arbeitgebern und privaten Kostenträgern. Die Patient Safety Movement Foundation arbeitet mit allen Interessenvertretern (Stakeholdern) zusammen, um Probleme und Lösungen in Bezug auf Patientensicherheit anzusprechen. Die Stiftung kommt auch bei jährlichen Konferenzen zu Patientensicherheit, Wissenschaft und Technologie zusammen. Zu den Gipfeltreffen kommen die klügsten Köpfe des Landes zusammen, um anregende Gespräche zu führen und neue Ideen zur Herausforderung des Status quo zu entwickeln. Durch die Vorstellung spezifischer hochwirksamer Rezepte zur Bewältigung der Herausforderungen der Patientensicherheit, der sog. Actionable Patient Safety Solutions (durchsetzbaren Patientensicherheitslösungen), die Ermutigung der Medizintechnologieunternehmen zum Austausch von Daten darüber, für wen ihre Produkte gekauft werden, und die Aufforderung der Krankenhäuser, sich zur Umsetzung der Actionable Patient Safety Solutions zu verpflichten, arbeitet die Patient Safety Movement Foundation auf das Ziel von null vermeidbaren Todesfällen bis zum Jahr 2020 hin. Mehr dazu: http://patientsafetymovement.org/.

