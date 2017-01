Im Dezember haben die US-Währungshüter signalisiert, dass sie 2017 energischer auftreten werden. Bei einer Rede am Donnerstag äußerte sich die Fed-Vorsitzende Janet Yellen nun zu den geplanten Zinserhöhungen.

US-Notenbankchefin Janet Yellen hat erneut davor gewarnt, die geplanten Zinserhöhungen zu lange aufzuschieben. Dies könnte die Inflation antreiben und die Fed letztlich doch zwingen, die Zinsen hochzusetzen, sagte Yellen am Donnerstag in einer Rede an der Stanford-Universität in Kalifornien laut Manuskript. Dann bestünde die Gefahr, dass die Wirtschaft in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...