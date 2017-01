Die japanischen Anleger sind am Freitagmorgen nervös. Vor der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten bewegt sich wenig an der Börse in Tokio. Für Gesprächsstoff sorgt ein Getränkekonzern.

Kurz vor der Ernennung von Donald Trump zum US-Präsidenten haben sich Investoren in Asien am Freitag zurückgehalten. In Tokio stieg der Nikkei um 0,1 Prozent auf 19.091 Punkte, während der MSCI-Index für die Region Asien-Pazifik unter Ausschluss Japans um 0,1 Prozent nachgab.

Viele Anleger werden die ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...