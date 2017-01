In der australischen Millionen-Metropole Melbourne ist am Freitag ein Autofahrer in eine Menschenmenge gerast. Mindestens eine Person wurde getötet, 20 wurden verletzt, hieß es in ersten Berichten.

Laut Augenzeugenberichten sollen auch Schüsse gefallen sein. Die Polizei habe eine Person festgenommen. Auf Fernsehbildern war ein rotes Auto mit zerstörter Kühlerhaube zu sehen. Das Fahrzeug soll in eine belebte Fußgängerzone eingebogen und diese dann mit hoher Geschwindigkeit entlang gefahren sein.

Die weiteren Umstände waren zunächst unklar.