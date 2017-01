Die Anerkennung von Graphic Design USA ist der aktuellste der 17 Preise, die die Anthologie erhält

LIK USA hat heute bekannt gegeben, dass Peter Liks monumentale Zusammenstellung atemberaubender Landschaften "Equation of Time" bei den von Graphic Design USA präsentierten American Graphic Design Awards 2016 zum Hauptgewinner gekürt wurde. Mit den American Graphic Design Awards, für die es in diesem Jahr mehr als 10.000 Beiträge aus der ganzen Welt gab, werden herausragende neue Arbeiten aller Art gewürdigt darunter Drucke, Verpackungen, p-o-p, interaktive und bewegte Grafiken. "Equation of Time" wurde in den Kategorien Grafikdesign und hauseigenes Design zum Gewinner gekürt.

Im Jahr nach seiner Veröffentlichung konnte der 528-seitige Band mit Arbeiten des Meisterfotografen aus mehr als 30 Jahren offiziell 17 renommierte Preise einheimsen. Dazu gehören Bestauszeichnungen in den Kategorien Innengestaltung für Kunst und Fotografie bei den 13. jährlichen Best Book Awards; bestes Kunstbuch, beste Innengestaltung und bestes Fotobuch bei den International Book Awards 2016. Eine vollständige Liste der Preise 2016 finden Sie hier.

"Es ist mir sowohl eine Ehre als auch eine große Freude, zusammen mit einigen der größten Kultmarken der Welt sowie zusammen mit den größten Namen im Publishing ausgezeichnet zu werden: etwa Simon Schuster, HarperCollins und National Geographic", sagte Peter Lik. "Wir danken den Leuten von Graphic Design USA dafür, dass auch sie mit ihrer Auszeichnung zu diesem magischen Jahr beigetragen haben."

"Equation of Time" ist als limitierte oder offene Ausgabe erhältlich. Es handelt sich um eine Sammlung erstklassiger Photographien, anhand derer man Peter Liks ausgezeichnete Ansichten unserer Welt bewundern kann. Für dieses 53 Kilogramm schwere Buch wurde eine Auswahl aus mehr als einer Million Aufnahmen getroffen. Mit seinen Maßen von 30,25" x 22,25" x 6,25" ist es selbst eine Art virtuelle Galerie. Der Preis für die offene Ausgabe von "Equation of Time" liegt bei USD 2.950,00. Weitere Informationen finden Sie auf der Microsite "Equation of Time"

Über Peter Lik

Peter Lik begann als Kind in seiner Heimat damit, die Wunder der Natur aufzunehmen, und hat nie damit aufgehört. 1984 wanderte er in die USA aus und entdeckte seine Leidenschaft für Panoramafotos. Eines von Liks bekanntesten Projekten, Spirit of America, ist eine Erkundung der Landschaften von 50 Staaten mit gefährlichen Wüsten, ätherischen Berggipfeln, üppigen Feldern und schimmernden Stadtansichten. Peter Liks Liebe für Amerika und seine Landschaften hat ihm 2013 die Einbürgerung ermöglicht. Im Laufe seiner jahrelangen Karriere gewann Lik verschiedene Auszeichnungen, darunter die eines Meisterfotografen vom Australian Institute of Professional Photography (AIPP), den Professional Photographers of America (PPA) und den Master Photographers International (MPIO). Er hat außerdem Stipendien vom British Institute of Professional Photographers (BIPP), der Royal Photographic Society (RPS) und zuletzt von der American Society of Photography (ASP) erhalten. Im Jahr 2011 schaffte Peter den Sprung in den Mainstream mit seinem Auftritt in der von der NBC produzierten TV-Serie From the Edge with Peter Lik. Mit 13 Galerien überall in den USA kann Peter Lik Präsidenten und Berühmtheiten zu seinen Sammlern zählen. Liks Meisterwerke Ghost und Inner Peace wurden in eine Ausstellung der besten Naturfotografien im Smithsonian National Museum of Natural History in Washington D.C. aufgenommen. 2015 wurde Peter bei der Veranstaltung "Imaging USA" der PPA mit einer Auszeichnung für sein Lebenswerk geehrt. Damit ist er erst der 13., der diese Ehrung überhaupt erhält.

