In der australischen Millionen-Metropole Melbourne sind am Freitag mindestens drei Personen bei der Amokfahrt eines Autofahrers ums Leben gekommen. Über ein Dutzend sollen verletzt worden sein.

Augenzeugen berichteten, der Fahrer habe sich aus dem Autofenster gelehnt und sei offensichtlich absichtlich durch die belebte Fußgängerzone im Zentrum der Stadt gerast. Viele Menschen rannten in Panik davon. Nach Behördenangaben handelte es sich wahrscheinlich nicht um einen Terroranschlag, vielmehr stehe der Vorfall womöglich in Zusammenhang mit einem gewaltsamen Streit, der sich Stunden vorher in einem anderen Stadtteil ereignet hatte. Die Amokfahrt ereignete sich gegen 13:40 Uhr Ortszeit (3:40 Uhr deutscher Zeit).