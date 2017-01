LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung' zu VW/ Winterkorn:

"Alle Augen richteten sich auf Martin Winterkorn. Das ist kein Wunder, denn der einstige VW-Chef ist nicht nur zum Gesicht des Abgas-Skandals geworden, er bedient mit exorbitantem Gehalt und herrschaftlicher Attitüde auch sonst manches Klischee. Aber eigentlich ist das Thema im Abgas-Untersuchungsausschuss ein anderes. Es geht um den Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit, um den Selbstbetrug einer Gesellschaft. Als klimabesorgte Gesellschaft fordern wir strikte Abgasgrenzen, nach denen eigentlich nur noch Kleinwagen gebaut werden könnten. Als Bürger wollen wir viele ordentlich bezahlte Arbeitsplätze in den Fabriken; deshalb sind deutsche Autos relativ teuer. Als Kunden zahlen wir mehr Geld nur für größere, schnellere Wagen. Wer sich also um die Luft in diesem Land sorgt, sollte erst mal in die eigene Garage schauen."/ra/DP/he

