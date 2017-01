Moneycab.com: Herr Siemers, LEND ist seit 2016 am Markt. Welche Zwischenbilanz können Sie heute ziehen?

Andy Siemers: Mit unserer Geschäftsidee sind wir auf Kreditnehmer- und Investorenseite auf grossen Zuspruch gestossen. Das Bedürfnis nach Transparenz im Kreditgeschäft ist sehr stark zu spüren und wir können dieses mit unserer Online-Plattform bestens abdecken.

Worauf haben Sie in den ersten Monaten die Schwerpunkte gelegt?

Auf das Vertrauen unserer Kunden: Vertrauen in die Businessidee, dank transparenter und umfassender Kommunikation. Vertrauen in die Plattform dank neuster digitaler Tools etwa zur Erkennung von betrügerischen Absendern. Und Vertrauen in die einzelnen Projekte, dank hochstehender Kreditprüfungsverfahren. Feedbackrunden mit Early Adapters schaffen zusätzliches Vertrauen bei unseren Kunden.

Beim Peer-to-Peer oder Crowdlending finanzieren Anleger direkt Kreditnehmer online und die Dienstleistungen einer Bank fallen weg. Welches sind die grössten Vorteile für Anleger?

Anleger erhalten alle relevanten Daten und Information zu ihren Anlagemöglichkeiten und entscheiden selber in welche Projekte sie wieviel investieren. Die administrative Abwicklung wird von LEND übernommen. Zudem sieht der Anleger jeden Rappen auf dem Online-Anlagedashboard ausgewiesen. So maximieren wir die Entscheidungskraft und Transparenz im Anlageprozess und minimieren den Aufwand für den Anleger.

Welche Renditen lassen sich je nach Anlageklasse erzielen?

Die Renditen hängen von der Anlagestrategie eines jeden Anlegers ab. Die gebührenbereinigte Rendite im 2016 für Investoren auf LEND war im Durchschnitt 5.77%.

Welche Art von Kreditprojekten stehen für die Anleger im Fokus?

Die meisten Anleger sind an kurzen Laufzeiten interessiert. Aber auch längere Laufzeiten finden ihre Liebhaber. Da alle Projekte amortisieren, erhält ein Anleger mit jeder Monatszahlung auch einen Teil seiner Investition zurück. Viele unsere Anleger investieren diese Rückzahlung sofort wieder und erreichen dadurch eine noch ausgeprägtere Diversifikation ihrer Anlagen.

In welcher Grössenordnung bewegen sich die meisten Kredite?

Die durchschnittliche Kreditgrösse steht bei CHF 26'000. Da wir bis zu 20 Teile eines einzelnen Kreditprojektes unseren Anlegern anbieten können, ist die durchschnittliche Minimalanlage bei LEND derzeit bei CHF 1300. Die kleinsten Anlagen beginnen ab CHF 250.

Und der durchschnittlich zu bezahlende Zins?

Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer können auf LEND bereits ab einem Zinssatz von 4.5% Geld ausleihen. Der angebotene effektive Jahreszins wird durch die von uns evaluierte ...

