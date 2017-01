Gold und Silber zählten in der ersten Jahreshälfte 2016 zu den Gewinnern. Danach führten Dollarstärke und Zinsängste zu einer empfindlichen Korrektur. Für 2017 stellt sich die Frage: Fehlausbruch oder Einstiegsgelegenheit?

Im vergangenen Jahr starteten alle Edelmetalle aussergewöhnlich stark. Gold feierte im ersten Quartal mit einem Plus von knapp 20% den besten Jahresstart seit drei Jahrzehnten. Nach dem ersten Semester stand ein Zuwachs von einem Viertel zu Buche. Getrieben wurde der Preis vor allem durch hohe ETF-Zuflüsse. Diese übertrafen im ersten Halbjahr sogar die Schmucknachfrage. Laut World Gold Council verzeichneten die ETFs in den ersten sechs Monaten Zuflüsse von 580 Tonnen. Das waren die stärksten Netto-Käufe in einem Halbjahr seit der Einführung der Gold-ETFs vor mehr als zehn Jahren. Nach einer längeren Konsolidierungsphase im Sommer verloren das Gold und die übrigen Edelmetalle an Glanz. Für Verkaufsdruck sorgten zum einen Spekulationen auf eine Zinsanhebung durch die US-Notenbank, zum anderen der damit verbundene Kursanstieg des US-Dollars. Die Hoffnungen des Marktes auf eine Wiederbelebung der US-Wirtschaft durch den neuen Präsidenten Donald Trump haben seit November zu einem kräftigen Anstieg der Renditen zehnjähriger Staatsanleihen geführt. Da Edelmetalle selbst keine laufenden Erträge abwerfen, macht eine derartige Entwicklung die Anlageklasse unattraktiver. Als belastend erwies sich in der zweiten Jahreshälfte ferner der Demonetarisierungsprozess, den Indien eingeschlagen hat.

Im weltgrössten Markt für Goldschmuck müssen seit August 2016 alle privaten Goldkäufe gegen Bargeld registriert werden. Trotz der Kursschwäche im zweiten Halbjahr haben alle Edelmetalle das vergangene Jahr mit einer positiven Rendite abgeschlossen. Der Goldminenindex HUI wartete in CHF mit der besten Jahres-Performance auf, vor Palladium und Silber. Im Vergleich zu hiesigen Anlagealternativen kann sich die erzielte Rendite der Rohstoffe im Allgemeinen und der Edelmetalle im Speziellen sehen lassen.

Unterschwellige Stärke

Der seit dem Brexit wieder in Fahrt gekommene globale Währungsabwertungswettlauf verdeckt die gestiegene Attraktivität der beiden seit Menschengedenken auch als Währungsersatz gehandelten Edelmetalle Gold und Silber. So befindet sich die Kursentwicklung des Goldes bereits seit Ende 2013 wieder im Aufwärtstrend gegenüber einem Basket, bestehend aus den zehn führenden Währungen zum USD. Für einen finalen Durchbruch bräuchte es nur noch eine USD-Schwäche. Wann diese kommt, ist die Gretchenfrage. Derzeit glaubt der Markt an eine anhaltende Stärke des Greenbacks. Er verkennt dabei allerdings die wirtschaftliche Lage der Vereinigten Staaten. Die von Donald Trump in Aussicht gestellte Konjunkturbelebung lässt sich ohne neue Schulden nicht realisieren.

Immer weiter steigende US-Zinsen und ein deutlich stärkerer US-Dollar würden dabei zu einem Problem. Um aus diesem Teufelskreis herauszufinden, wird die US-Notenbank daher über kurz oder lang gezwungen sein, ein aktives Zinskurven-Management, wie es die Bank of Japan anwendet, einzuführen und die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen bei einem unter dem aktuellen Marktniveau liegenden Satz zu fixieren. Das wäre de facto die Wiederaufnahme der expansiven Geldpolitik.

«Der Zeitpunkt für einen langfristigen Einstieg in Minenwerte könnte aktuell kaum besser sein.»

Goldbesitzverbot

Eine Unbekannte ist der Trend hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft, der sich in vielen Ländern (bspw. Schweden - www.goldcore.com/us/gold-blog/cashless-society-war-cash-benefit-gold/) ...

