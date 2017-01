Die Unsicherheiten über die Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump dürften die Märkte nach Ansicht von US-Starinvestor George Soros ins Stocken bringen. Derzeit sei die Unsicherheit am größten, sagte Soros am Donnerstag Bloomberg News beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Unsicherheit sei aber "der Feind langfristiger Investitionen, und...

Den vollständigen Artikel lesen ...