Basel (awp) - Die zur Bell-Gruppe gehörende Hilcona übernimmt rückwirkend per 1. Januar die auf die Herstellung von Teigwaren und vegetarischen Produkten spezialisierte Frostag in Landquart. Das Unternehmen erzielt mit 118 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von mehr als 10 Mio CHF, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...