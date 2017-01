TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Freitag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Die Anleger warten auf die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump, die später am Tag stattfinden wird, wenn die Börsen in Asien längst geschlossen sind. Zentrale Frage ist, ob Trump in seiner Antrittsrede bei seiner bisherigen protektionistischen Haltung bleibt oder moderatere Töne anschlagen wird.

Neben der Furcht vor einem Handelskrieg der USA mit China gibt es auch sicherheitspolitische Bedenken. Wenn die USA nicht länger ihre schützende Hand speziell über Südkorea und Japan hielten, könnten die geopolitischen Risiken in der Region zunehmen, sagt Jim McCafferty, Leiter des Aktienresearch für die Region Asien ohne Japan bei Nomura. Die Nervosität wächst auch deshalb, weil Nordkorea laut Medienberichten zur Amtseinführung Trumps einen Raketentest vorbereitet.

In Seoul verloren die Aktienkurse im Schnitt 0,2 Prozent. In Tokio hat der Nikkei-Index 0,3 Prozent höher geschlossen mit 19.138 Punkten. Hier stützt, dass der Dollar zur japanischen Landeswährung die Gewinne vom Vortag zur gleichen Tageszeit verteidigt.

Chinesische Wirtschaft stabilisiert sich

Gute Konjunkturdaten verhelfen der Börse in Schanghai zu einem Plus von 0,7 Prozent. Die chinesische Wirtschaft ist im vierten Quartal des vergangenen Jahres um 6,8 Prozent etwas stärker als in den vorigen Quartalen gewachsen und hat damit auch die Prognosen der Ökonomen leicht übertroffen. Mit plus 6,7 Prozent war das Wachstum im ganzen Jahr aber das schwächste seit 1990.

Beobachter blicken mit gemischten Gefühlen auf die Wachstumsdaten. Einerseits sei es positiv für die ganze Region, dass sich eine Stabilisierung der chinesischen Wirtschaft abzeichne. Andererseits könnte das bedeuten, dass die Regierung in Peking der heimischen Wirtschaft nicht mehr unter die Arme greife, warnt Andrew Sullivan, Direktor der Abteilung Sales Trading bei Haitong Securities. Diese negative Sicht auf die Daten überwiegt an der Börse in Hongkong, wo die Kurse um 0,6 Prozent nachgeben.

In Sydney ging es um 0,7 Prozent nach unten. Verkauft wurden dort vor allem Aktien der Rohstoffbranche, weil Anleger eine rückläufige Nachfrage befürchten. Santos gaben trotz guter Viertquartalszahlen um 1,2 Prozent nach. Rio Tinto verloren 1,9 Prozent und BHP Billition 1,3 Prozent.

In Tokio sind mit der Erwartung steigender US-Zinsen vor allem Aktien von Versicherern gesucht. Japan Post Insurance steigen um 4,1 Prozent und Dai-Ichi Life um 2,9 Prozent. Aktien der Elektronikbranche profitieren vom schwächeren Yen, der die Exportchancen der Unternehmen verbessert. Renesas rücken um 1,8 Prozent vor.

Am Rohstoffmarkt erholen sich die Ölpreise. Sie hatten am Donnerstag nachgegeben, nachdem die US-Regierung eine Zunahme ihrer Rohölvorräte gemeldet hatte. Mittlerweile stützen aber Aussagen der Internationalen Energieagentur, die von einer sinkenden Opec-Förderung im Januar ausgeht. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent steigt am Freitagmorgen um 0,4 Prozent auf 54,39 Dollar. Der Goldpreis legt leicht um 0,2 Prozent auf 1.207 Dollar je Feinunze zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.654,80 -0,66% -0,78% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.163,32 +0,48% +0,26% 07:00 Kospi (Seoul) 2.067,57 -0,25% +2,03% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.122,31 +0,68% +0,60% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 22.910,07 -0,61% +5,00% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.011,75 +0,12% +4,55% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.665,25 -0,08% +1,43% 10:00 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,50 51,37 +0,3% 0,13 -4,1% Brent/ICE 54,39 54,16 +0,4% 0,23 -4,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.206,74 1.204,72 +0,2% +2,02 +4,8% Silber (Spot) 17,02 17,01 +0,0% +0,01 +6,9% Platin (Spot) 959,95 958,50 +0,2% +1,45 +6,2% Kupfer-Future 2,61 2,61 -0,2% -0,00 +4,0% DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0675 +0,1% 1,0661 1,0650 +1,5% EUR/JPY 122,59 -0,1% 122,71 122,30 -0,3% EUR/GBP 0,8643 -0,0% 0,8643 0,8656 +1,4% GBP/USD 1,2349 +0,1% 1,2334 1,2303 +0,1% USD/JPY 114,85 -0,2% 115,10 114,86 -1,8% USD/KRW 1171,05 -0,3% 1174,90 1176,85 -3,0% USD/CNY 6,8704 -0,0% 6,8713 6,8681 -1,1% USD/CNH 6,8394 -0,2% 6,8513 6,8371 -2,0% USD/HKD 7,7580 +0,0% 7,7569 7,7571 +0,0% AUD/USD 0,7564 +0,1% 0,7555 0,7537 +4,8% ===

