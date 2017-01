Am Mittwoch stand der Ölpreis im Fokus. Die Ölminister sind sich unsicher, was täglich neue Antworten zur Folge hat. Die heutige Antwort auf Fragen, so unser Inside Wirtschaft-Reporter Peter Tuchman, ist das komplette Gegenteil zu der von gestern. Der Ölpreis fährt Achterbahn. Was sonst noch wichtig war, sehen Sie in der heutigen Ausgabe des NYSEinstein-Blog.

