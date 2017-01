Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Nach seinem überraschenden Wahlsieg im November ist es nun soweit: Donald Trump übernimmt das Amt des US-Präsidenten von seinem Vorgänger Barack Obama. Nachdem Trumps Pressekonferenz in der vergangenen Woche die Erwartungen über klare Aussagen zu seiner Politik, insbesondere im Wirtschaftsbereich, nicht erfüllt hatte, muss Trump jetzt seinen Ankündigungen aus dem Wahlkamps Taten folgen lassen und klarmachen, wofür seine Präsidentschaft stehen soll. Strafzölle, Drohungen an ausländische Unternehmen und Staaten, weniger Regulierung für Banken, Investitionsschub für die Infrastruktur - viele "Pläne" sind noch Worthülsen. Erst dann wird sich zeigen, ob der Bonus der Finanzmärkte für die neue Politik voreilig oder gerechtfertigt war. Viele Akteure an den Finanzmärkten befürchten, dass die Trump-Rally nach Amtsantritt von der Realität eingeholt wird.

TAGESTHEMA II

Die chinesische Wirtschaft ist im vierten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Das Wirtschaftswachstum betrug im Schlussquartal 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ökonomen hatten 6,7 Prozent prognostiziert. Die Jahresrate lag bei 6,7 Prozent. Das Wachstum 2016 lag damit innerhalb der von Peking anvisierten Spanne von 6,5 bis 7 Prozent. Gleichwohl war es das dritte Jahr in Folge mit dem schwächsten Wachstum in 25 Jahren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,1% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.264,30 0,12% Nikkei-225 19.137,91 0,34% Schanghai-Comp. 3.119,84 0,60% DAX 11.596,89 -0,02% DAX-Future 11.575,50 -0,43% XDAX 11.576,51 -0,42% MDAX 22.634,84 +0,02% TecDAX 1.836,48 -0,11% EuroStoxx50 3.290,33 -0,11% Stoxx50 3.012,95 -0,19% Dow-Jones 19.732,40 -0,37% S&P-500-Index 2.263,69 -0,36% Nasdaq-Comp. 5.540,08 -0,28% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,04 unv.

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Kaum verändert - Ein deutlich besser als erwartet ausgefallener Philadelphia-Fed-Index und ein "taubenhafter" Auftritt von EZB-Präsident Draghi stützten die Börsen nur leicht. Was dominierte war Zurückhaltung vor dem Amtsantritt von Donald Trump. Draghi unterstrich, dass es bislang keine überzeugenden Hinweise auf einen selbsttragenden Inflationsanstieg in der Eurozone gebe. Der Euro mit den Draghi-Aussagen und dem zeitgleich veröffentlichten und besser als erwartet ausgefallenen Philly-Fed-Index unter Druck. Der Dollar legte aber auch zu aderen Währungen zu. Zodiac Aerospace sprangen um 22,9 Prozent na oben, nachdem sich das Unternehmen mit Safran auf eine Übernahme geeinigt hatte. Safran gaben dagegen nach einer zunächst psoitive Kursreaktion um 5,4 Prozent nach. Auch andere Branchenunternehmen wurden von Übernamespekulationen erfasst. Airbus gewannen 1 Prozent, MTU 1,4 Prozent und Rolls-Royce 1,3 Prozent. Geschäftszahlen von Ahold Delhaize trieben die Aktie um 5,9 Prozent an. Carrefour stiegen nach Geschäftszahlen immerhin um 0,8 Prozent. Remy Cointreau zogen nach Umsatzzahlen um 6,4 Prozent an. Royal Mail gehörte mit einem Minus von 6 Prozent zu den großen Verlierern. Im Handel wurde auf einen enttäuschenden Zwischenbericht verwiesen.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Tagesgewinner im DAX waren Commerzbank mit einem Plus von 4,3 Prozent. Fundamentale Treiber waren im Handel nicht bekannt. Das Umfeld steigender Renditen sei positiv, hieß es, letztlich treffe dies aber auf den gesamten Bankensektor zu. Fed-Präsidentin Janet Yellen hatte am Vortag erklärt, dass höhere US-Zinsen angezeigt seien. Das trieb die Renditen an den Anleihemärkten nach oben. Immobilienwerte gaben im Zuge anziehender Marktzinsen nach. Der deutsche Immobilienindex RX Real Estate büßte 1 Prozent ein. Morgan Stanley hatte Thyssenkrupp auf "Equalweight" abgestuft, die Aktie schloss 1,6 Prozent schwächer. Aurubis reagierten mit einem Minus von 3,7 Prozent auf eine Verkaufsempfehlung durch Goldman Sachs.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr) -0,2% auf 11.577 Punkte

Die Anleger warteten auf die Rede des designierten US-Präsidenten Donald Trump anlässlich seiner Amtseinführung am Freitag, meinte eine Teilnehmerin. Kursbewegende Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben.

USA / WALL STREET

Leichter - Die bevorstehende Amtseinführung von Donald Trump am Freitag sorgte für Zurückhaltung und Vorsicht. Auch überzeugende US-Konjunkturdaten bewegten die Aktienkurse kaum, ebensowenig die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi. Letztere sorgten gemeinsam mit den US-Daten lediglich am Devisenmarkt für Bewegung. Die Netflix-Aktie stieg um 3,9 Prozent, nachdem der Streaming-Anbieter ein überraschend kräftiges Plus bei den Kundenzahlen gemeldet hatte. Unter Abgabedruck standen Finanzwerte. JP Morgan fielen um 0,8 Prozent, Goldman Sachs um 1,2 Prozent und American Express verloren 1,0 Prozent. Am US-Rentenmarkt gaben die Notierungen nach dem Yellen-Rücksetzer vom Vorabend weiter nach. Hier nährten die überzeugend ausgefallenen US-Daten die Zinserhöhungsfantasie weiter. Für die Rendite zehnjähriger Anleihen ging es um 4 Basispunkte auf 2,46 Prozent nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.17 Uhr EUR/USD 1,0679 +0,2% 1,0661 1,0626 EUR/JPY 122,50 -0,2% 122,71 122,44 EUR/CHF 1,0730 +0,0% 1,0728 1,0726 GBP/EUR 1,1569 -0,0% 1,1570 1,1595 USD/JPY 114,72 -0,3% 115,10 115,19 GBP/USD 1,2356 +0,2% 1,2334 1,2321

Der Euro ging im späten US-Handel mit 1,0660 Dollar um und holte damit zwischenzeitliche Abgaben nach den Draghi-Aussagen und guten US-Konjunkturdaten wieder auf. Die Gemeinschaftswährung war zwischenzeitlich auf unter 1,06 Dollar abgerutscht. Auch zu anderen Währungen konnte der Dollar zwischenzeitliche Gewinne nicht halten und kam im späten Handel nahe an seine Tagestiefs zurück. Im asiatisch dominierten Geschäft am frühen Freitag tendiert der Dollar erneut etwas leichter. Marktbeobachter verweisen dazu auf neue Aussagen von US-Notenbankchefin Janet Yellen, wonach die US-Notenbanker vorsichtig bei der Anpassung ihrer Geldpolitik agieren müssten. Am Mittwoch hatte Yellen bei einer Rede noch von mehreren Zinserhöhungen im laufenden Jahr gesprochen und damit dem Dollar Rückenwind verliehen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,53 51,37 +0,3% 0,16 -4,1% Brent/ICE 54,30 54,16 +0,3% 0,14 -4,3%

Die Ölpreise gaben mit der Bekanntgabe der wöchentlichen US-Lagerdaten einen Großteil ihrer Gewinne wieder ab. Hier lag die Zunahme laut Regierungsdaten bei 2,35 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten dagegen einen Anstieg um lediglich 0,1 Millionen erwartet. Dagegen stützten Aussagen der Internationalen Energieagentur (IEA), die von einer sinkenden Opec-Förderung im Januar ausgeht. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich zum US-Settlement um 0,6 Prozent auf 51,37 Dollar, Brent zog um 0,4 Prozent auf 54,16 Dollar an.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.207,43 1.204,72 +0,2% +2,71 +4,9% Silber (Spot) 17,03 17,01 +0,1% +0,01 +6,9% Platin (Spot) 960,60 958,50 +0,2% +2,10 +6,3% Kupfer-Future 2,60 2,61 -0,5% -0,01 +3,7%

Die Zinserhöhungsfantasie in den USA und die Dollar-Aufwertung setzten dem Goldpreis zu. Der Preis für die Feinunze fiel zum US-Settlement um 0,9 Prozent auf 1.201 Dollar. Es war der größte Tagesverlust im noch jungen Jahr.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

Fed-Chefin Janet Yellen plädiert zwar für eine schrittweise Zinserhöhung, allerdings sei die Bestimmung des richtigen Zeitpunktes "nicht einfach". "Die Anzeichen für eine Überhitzung der Wirtschaft sind derzeit rar und die Risiken klein, dass solche Bedingungen plötzlich auftauchen könnten", sagte sie und signalisierte, dass sie keinen Grund für eine schnelle Zinserhöhung sehe.

FISKALPOLITK DEUTSCHLAND

Für den Bund hat sich laut der Rheinischen Post die Aufnahme neuer Schulden im vergangenen Jahr als Milliardengeschäft erwiesen. Deutsche Staatsanleihen waren bei Anlegern demnach so gefragt, dass der Bund aufgrund der fälligen Negativzinsen knapp 1,2 Milliarden Euro verdienen konnte.

THYSSENKRUPP

schließt eine Kapitalerhöhung trotz einer weiter geschrumpften Eigenkapitalbasis aus. "Warum sollten wir das tun? Bei allen Eckdaten verzeichnen wir Fortschritte", sagte Vorstandschef Heinrich Hiesinger der FAZ. Entscheidend sei die Liquidität, und da habe der Konzern seine Position deutlich verbessert.

RHÖN-KLINIKUM

