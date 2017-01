Das niederländische Energieunternehmen Eneco (Rotterdam) beteiligt sich zu 50 Prozent am deutschen Energie- und IT-Unternehmen LichtBlick (Hamburg). Gemeinsam wollen die Partner grüne Energieprodukte und digitale Services anbieten und so auf die sich verändernden Bedürfnisse der Verbraucher reagieren. Ziel sei es, die Geschäfte in Deutschland, den Niederlanden und anderen europäischen Ländern auszubauen, berichtet LichtBlick SE in einer Pressemitteilung.

