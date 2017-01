Man hätte sich vorstellen können, dass der Dow Jones am Donnerstag ganz nahe an der runden, seit Wochen vergebens belagerten runden Marke von 20.000 Punkten schließen würde, um diese heute zum Handelsende mit Schwung zu überwinden und so einen psychologischen Rückhalt für weitere Kursgewinne ab Montag zu schaffen, wenn die "Ära Trump" beginnt.

Den vollständigen Artikel lesen ...