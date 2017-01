DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Nach seinem überraschenden Wahlsieg im November ist es nun soweit: Donald Trump übernimmt das Amt des US-Präsidenten von seinem Vorgänger Barack Obama. Nachdem Trumps Pressekonferenz in der vergangenen Woche die Erwartungen über klare Aussagen zu seiner Politik, insbesondere im Wirtschaftsbereich, nicht erfüllt hatte, muss Trump jetzt seinen Ankündigungen aus dem Wahlkamps Taten folgen lassen und klarmachen, wofür seine Präsidentschaft stehen soll. Strafzölle, Drohungen an ausländische Unternehmen und Staaten, weniger Regulierung für Banken, Investitionsschub für die Infrastruktur - viele "Pläne" sind noch Worthülsen. Erst dann wird sich zeigen, ob der Bonus der Finanzmärkte für die neue Politik voreilig oder gerechtfertigt war. Viele Akteure an den Finanzmärkten befürchten, dass die Trump-Rally nach Amtsantritt von der Realität eingeholt wird.

TAGESTHEMA II

Die chinesische Wirtschaft ist im vierten Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Das Wirtschaftswachstum betrug im Schlussquartal 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ökonomen hatten 6,7 Prozent prognostiziert. Die Jahresrate lag bei 6,7 Prozent. Das Wachstum 2016 lag damit innerhalb der von Peking anvisierten Spanne von 6,5 bis 7 Prozent. Gleichwohl war es das dritte Jahr in Folge mit dem schwächsten Wachstum in 25 Jahren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 General Electric Co, Ergebnis 4Q

13:00 Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.264,30 +0,12% Nikkei-225 19.137,91 +0,34% Hang-Seng-Index 22.966,04 -0,36% Kospi 2.065,61 -0,35% Shanghai-Composite 3.119,66 +0,59% S&P/ASX 200 5.654,80 -0,66%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Freitag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Die Anleger warten auf die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump, die später am Tag stattfinden wird, wenn die Börsen in Asien längst geschlossen sind. Zentrale Frage ist, ob Trump in seiner Antrittsrede bei seiner bisherigen protektionistischen Haltung bleibt oder moderatere Töne anschlagen wird. Neben der Furcht vor einem Handelskrieg der USA mit China gibt es auch sicherheitspolitische Bedenken, weil Nordkorea laut Medienberichten zur Amtseinführung Trumps einen Raketentest vorbereitet. Gute BIP-Daten verhelfen der Börse in Schanghai zu Kursgewinnen, in Hongkong überwiegt dagegen die Sorge, dass China wegen der guten Wirtschaftslage keine Konjunkturmaßnahmen mehr beschließt. In Sydney belasteten Verluste von Rohstoffaktien. Diese wurden verkauft, weil Anleger eine rückläufige Nachfrage befürchten. Santos gaben trotz guter Viertquartalszahlen um 1,2 Prozent nach. Rio Tinto verloren 1,9 Prozent und BHP Billition 1,3 Prozent. In Tokio waren mit der Erwartung steigender US-Zinsen vor allem Aktien von Versicherern gesucht. Japan Post Insurance stiegen um 3,9 Prozent und Dai-Ichi Life um 2,6 Prozent. Aktien der Elektronikbranche profitieren vom schwächeren Yen, der die Exportchancen der Unternehmen verbessert. Renesas rückten um 1,6 Prozent vor.

US-NACHBÖRSE

Mit Enttäuschung haben die Anleger den Viertquartalsbericht von IBM aufgenommen (siehe Meldungen seit Vortag 20.00 Uhr). Die Aktie gab im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com am Donnerstag um 2,3 Prozent nach. Zwar hat das Unternehmen im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, doch ist der Trend zu rückläufigen Umsätzen ungebrochen. Dagegen verzeichneten Skyworks Solutions einen Anstieg um 7,7 Prozent. Der Chiphersteller und Apple-Zulieferer hat nicht nur im vierten Quartal positiv überrascht, sondern auch einen Aktienrückkauf im Volumen von 500 Millionen Dollar angekündigt. American Express gaben in Reaktion auf den Zahlenausweis des Unternehmens um 1,6 Prozent nach (siehe Meldungen seit Vortag 20.00 Uhr).

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.732,40 -0,37 -72,32 -0,15 S&P-500 2.263,69 -0,36 -8,20 1,11 Nasdaq-Comp. 5.540,08 -0,28 -15,57 2,92 Nasdaq-100 5.051,17 -0,09 -4,68 3,86 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 755 Mio 770 Mio Gewinner 771 1.616 Verlierer 2.227 1.354 Unverändert 102 106

Leichter - Die bevorstehende Amtseinführung von Donald Trump am Freitag sorgte für Zurückhaltung und Vorsicht. Auch überzeugende US-Konjunkturdaten bewegten die Aktienkurse kaum, ebensowenig die Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi. Letztere brachten gemeinsam mit den US-Daten lediglich in den Devisenmarkt Bewegung. Die Netflix-Aktie stieg um 3,9 Prozent, nachdem der Streaming-Anbieter ein überraschend kräftiges Plus bei den Kundenzahlen gemeldet hatte. Unter Abgabedruck standen Finanzwerte. JP Morgan fielen um 0,8 Prozent, Goldman Sachs um 1,2 Prozent und American Express verloren 1,0 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 10 Jahre 2,46 3,6 2,43 30 Jahre 3,04 2,6 3,01

Am US-Rentenmarkt gaben die Notierungen nach dem Yellen-Rücksetzer vom Vorabend weiter nach. Hier nährten die überzeugend ausgefallenen US-Daten die Zinserhöhungsfantasie weiter. Für die Rendite zehnjähriger Anleihen ging es um 4 Basispunkte auf 2,46 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0679 +0,2% 1,0661 1,0650 +1,5% EUR/JPY 122,49 -0,2% 122,71 122,30 -0,4% EUR/GBP 0,8641 -0,0% 0,8643 0,8656 +1,4% GBP/USD 1,2357 +0,2% 1,2334 1,2303 +0,2% USD/JPY 114,69 -0,4% 115,10 114,86 -1,9% USD/KRW 1169,86 -0,4% 1174,90 1176,85 -3,1% USD/CNY 6,8744 +0,0% 6,8713 6,8681 -1,0% USD/CNH 6,8421 -0,1% 6,8513 6,8371 -1,9% USD/HKD 7,7579 +0,0% 7,7569 7,7571 +0,0% AUD/USD 0,7563 +0,1% 0,7555 0,7537 +4,8%

Der Euro ging im späten US-Handel mit 1,0660 Dollar um und holte damit zwischenzeitliche Abgaben nach den Draghi-Aussagen und guten US-Konjunkturdaten wieder auf. Die Gemeinschaftswährung war vorübergehend auf unter 1,06 Dollar abgerutscht. Auch zu anderen Währungen konnte der Dollar zwischenzeitliche Gewinne nicht halten und kam im späten Handel nahe an seine Tagestiefs zurück. Im asiatisch dominierten Geschäft am frühen Freitag tendiert der Dollar erneut etwas leichter. Marktbeobachter verweisen dazu auf neue Aussagen von US-Notenbankchefin Janet Yellen, wonach die US-Notenbanker vorsichtig bei der Anpassung ihrer Geldpolitik agieren müssten. Am Mittwoch hatte Yellen bei einer Rede noch von mehreren Zinserhöhungen im laufenden Jahr gesprochen und damit dem Dollar Rückenwind verliehen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,53 51,37 +0,3% 0,16 -4,1% Brent/ICE 54,28 54,16 +0,2% 0,12 -4,4%

Die Ölpreise gaben mit der Bekanntgabe der wöchentlichen US-Lagerdaten einen Großteil ihrer Gewinne wieder ab. Hier lag die Zunahme laut Regierungsdaten bei 2,35 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Analysten hatten dagegen einen Anstieg um lediglich 0,1 Millionen erwartet. Dagegen stützten Aussagen der Internationalen Energieagentur (IEA), die von einer sinkenden Opec-Förderung im Januar ausgeht. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich zum US-Settlement um 0,6 Prozent auf 51,37 Dollar, Brent zog um 0,4 Prozent auf 54,16 Dollar an.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.207,31 1.204,72 +0,2% +2,59 +4,9% Silber (Spot) 17,02 17,01 +0,1% +0,01 +6,9% Platin (Spot) 960,25 958,50 +0,2% +1,75 +6,3% Kupfer-Future 2,60 2,61 -0,5% -0,01 +3,6%

Die Zinserhöhungsfantasie in den USA und die Dollar-Aufwertung setzten dem Goldpreis zu. Der Preis für die Feinunze fiel zum US-Settlement um 0,9 Prozent auf 1.201 Dollar. Es war der größte Tagesverlust im noch jungen Jahr.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-NOTENBANK / YELLEN

Fed-Chefin Janet Yellen plädiert zwar für eine schrittweise Zinserhöhung, allerdings sei die Bestimmung des richtigen Zeitpunktes "nicht einfach". "Die Anzeichen für eine Überhitzung der Wirtschaft sind derzeit rar und die Risiken klein, dass solche Bedingungen plötzlich auftauchen könnten", sagte sie am Donnerstag an der Stanford-Universität in Kalifornien und signalisierte, dass sie keinen Grund für eine schnelle Zinserhöhung sehe.

CHINA / INDUSTRIEPRODUKTION

Die Industrieproduktion, ein Indikator für das Wirtschaftswachstum, stieg im Dezember um 6,0 Prozent. Im November hatte sie um 6,2 Prozent zugelegt. Das Wachstum fiel zudem geringer aus als die vom Wall Street Journal befragten Ökonomen im Konsens mit 6,1 Prozent erwartet hatten. Im Gesamtjahr 2016 stieg die Produktion um 6 Prozent und damit etwa geringer als 2015 mit 6,1 Prozent.

AMERICAN EXPRESS

Im Schlussquartal 2016 wurde ein Gewinn von 825 (Vorjahr: 899) Millionen Dollar erzielt. Der Umsatz reduzierte sich um 4,4 Prozent auf 8,02 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,91 Dollar und damit unter der Marktschätzung von 0,98 Dollar. Für 2017 rechnet der Konzern mit einem Gewinn je Aktie in einer Spanne zwischen 5,60 und 5,80 Dollar. Die Schätzung der Analysten liegt hier bei 5,75 Dollar.

IBM

hat im vierten Quartal den 19. Umsatzrückgang in Folge verbucht. Der Konzern vermeldete einen Umsatz von 21,77 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartung der Analysten leicht, die mit 21,64 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Der Gewinn legte im letzten Quartal des Vorjahres auf 4,501 Milliarden Dollar zu, nach 4,463 Milliarden Dollar im Vorjahr.

SIG SAUER

Die US-Bodentruppen ersetzen ihre italienischen Beretta-Pistolen durch Pistolen des deutschen-schweizerischen Waffenherstellers Sig Sauer. Wie die US-Armee am Donnerstag mitteilte, hat das Geschäft ein Volumen von bis zu 580 Millionen Dollar (543 Millionen Euro). Sig Sauer werde Pistolen, Zubehör und Munition liefern.

TESLA

In einer Untersuchung des tödlichen Unfalls mit einem selbstfahrenden Tesla-Auto haben die US-Verkehrsaufsichtsbehörden kein technisches Versagen feststellen können. Es sei kein Defekt in den Sicherheitssystemen des Autos einschließlich der Notbremsvorrichtung gefunden worden, erklärten das Verkehrsministerium in Washington und die Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA. Die Untersuchung sei abgeschlossen worden.

VIACOM

Eine Vereinbarung mit zwei chinesischen Firmen sichert der strauchelnden Viacom-Tochter Paramount Pictures dringend benötigte Finanzmittel und einen Fuß in der Tür zum zweitgrößten Markt für Hollywood-Produktionen. Die Shanghai Film Group Corp und Huahua Media stecken 1 Milliarde US-Dollar in das Hollywood-Studio. Wie die Unternehmen mitteilten, werden sie im Rahmen einer auf drei Jahre angelegten Vereinbarung jeden Paramount-Film zu mindestens 25 Prozent finanzieren.

