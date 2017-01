Auf dem Börsenparkett dreht sich heute einmal mehr alles um Donald Trump. Wenige Stunden vor seiner Amtseinführung suchen Anleger noch nach der richtigen Orientierung. Zum Handelsstart dürfte es daher ruhig zugehen.

Kurz vor der Ernennung von Donald Trump zum US-Präsidenten haben sich Investoren in Asien am Freitag zurückgehalten. Sie warteten auf die ersten Äußerungen Trumps als Präsident im Tagesverlauf, sagten Händler. Vorbörslich notiert der Dax etwa 0,1 Prozent tiefer als an der Vortagesmarke von 11.597 Punkten.

Trump will die Konjunktur mit staatlichen Programmen ankurbeln. Die US-Notenbankchefin Jane Yellen kündigte allerdings an, die Fed werde die Wirtschaft nicht heißlaufen lassen. Chinesische Konjunkturdaten, die oft ein maßgeblicher Faktor für die Tendenz an den Börsen sind, fanden am Freitag wegen Trump nur wenig Beachtung. Die Wirtschaft der Volksrepublik wuchs im vierten Quartal nach offiziellen Angaben mit 6,8 Prozent etwas stärker als erwartet.

Der MSCI-Index für die Asien-Pazifik-Region ohne Japan verlor 0,1 Prozent. Die Börse in Hongkong ...

Den vollständigen Artikel lesen ...