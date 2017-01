FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist etwas fester in den Freitag gestartet. Der marktführende März-Kontrakt steigt gegen 8.18 Uhr um 21 Ticks auf 163,25 Prozent. Das bisherige Tageshoch liegt bei 163,27 und das Tief bei 163,15 Prozent, umgesetzt worden sind etwa 11.500 Kontrakte. Als unterstützt gilt der Future bei 162,46 Prozent, Widerstände sehen Marktanalysten bei 163,64 und 164,25 Prozent. Der Bobl-Future zieht zum 6 Ticks an auf 133,34 Prozent.

"Der Handelstag wird im Zeichen der Amtsübergabe an den 45. US-Präsidenten stehen", sagt Dirk Gojny von der Essener Nationalbank. Wahrscheinlich dürften alle Marktteilnehmer erst einmal auf Abwarten schalten, ob und was der neue US-Präsident über das Wochenende an Weichen stelle.

January 20, 2017 02:22 ET (07:22 GMT)

