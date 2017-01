Chinas Wirtschaft wächst schneller als erwartet. Im vergangenen Quartal lag der Zuwachs bei 6,8 Prozent. Aber stimmen die Zahlen? Eine Provinz hat eingeräumt, über Jahre geschönte Daten übermittelt zu haben.

Chinas oberster Statistiker Ning Jizhe klammert sich an seine Unterlagen. Auf seiner Stirn sind dicke Schweißperlen. 20 Minuten lang rattert er die Zahlen und Daten der zweitgrößten Volkswirtschaft im vergangenen Jahr herunter. Wachstum im Gesamtjahr im Vergleich zum Vorjahr: 6,7 Prozent. Wachstum im vierten Quartal: 6,8 Prozent. Das ist Standard. Das ist gewohnt. Aber an diesem Freitag ist eigentlich nichts wie gewohnt.

Skandale über manipulierte Wirtschaftsdaten gab es in China oft. Aber vor wenigen Tagen hat der Gouverneur nordostchinesischen Provinz Liaoning, Chen Qiufa, öffentlich zugegeben, dass seine Region über Jahre die Wachstumszahlen massiv geschönt hat. "Das Fabrizieren der Finanzdaten von Städten und Gemeinden in Liaoning war an der Tagesordnung und ging über eine lange Zeit. Viele Parteien waren daran beteiligt. Verschiedenste Tricks wurden eingesetzt", sagte Chen im Arbeitsbericht seiner Regierung.

Es war das erste Mal, dass ein so hochrangiger Regierungsvertreter die Manipulation öffentlich eingestand. Chen versprach, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...